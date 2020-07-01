В Праге устроили прощание с карантином на Карловом мосту. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
30 июня более 2000 человек приняли участие в банкете на Карловом мосту в Праге, который организаторы приурочили к окончанию кризиса, связанного с эпидемией коронавируса.
Об этом сообщает Novinky.cz
. Длина банкетного стола составила более 500 м. Еду и напитки приносили сами участники праздника, которые накануне зарегистрировались на специальном сайте. Многие пришли с гитарами и пели песни, символизировавшие прощание с карантином. День праздника был избран специально – накануне открытия границ и возвращения в Прагу туристов, для которых Карлов мост является обязательным для посещения местом.