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В Японии попрощались с экс-премьером Абэ, умершим после нападения на митинге. Фоторепортаж

Сегодня 16.35
В Японии попрощались с бывшим премьер-министром страны Синдзо Абэ, который умер 8 июля после нападения на предвыборном митинге. Похороны состоялись в храме Дзодзедзи в Токио 12 июля, сообщил NHK. По оценке канала, в церемонии приняли участие 2,5 тыс. человек. После прощания катафалк с телом экс-премьера подъехал к офису премьер-министра и к другим зданиям в Нагата-те – районе, который является центром японской политики. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и члены правительства попрощались с Абэ, стоя у здания офиса, затем катафалк отправился в крематорий, отмечает The Associated Press. Фото прощания опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Япония, митинг, нападение, Токио, похороны, Синдзо Абэ, прощание, крематорий, Фумио Кисида
 

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