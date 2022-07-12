В Японии попрощались с экс-премьером Абэ, умершим после нападения на митинге. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
В Японии попрощались с бывшим премьер-министром страны Синдзо Абэ, который умер 8 июля
после нападения на предвыборном митинге
. Похороны состоялись в храме Дзодзедзи в Токио 12 июля, сообщил NHK
. По оценке канала, в церемонии приняли участие 2,5 тыс. человек. После прощания катафалк с телом экс-премьера подъехал к офису премьер-министра и к другим зданиям в Нагата-те – районе, который является центром японской политики. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и члены правительства попрощались с Абэ, стоя у здания офиса, затем катафалк отправился в крематорий, отмечает The Associated Press
. Фото прощания опубликовало агентство ЕРА
.