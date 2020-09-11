Возле резиденции Зеленского требовали его импичмента. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Вечером 10 сентября возле резиденции президента Украины Владимира Зеленского в Конча-Заспе Киевской области прошла акция протеста, одним из требований которой был импичмент главы государства.
Поводом стало решение об инспектировании позиций украинских военных боевиками в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области. Митингующие требовали наказать ответственных
за это должностных лиц. Акцию организовали активисты "Движения сопротивления капитуляции", отмечают "Буквы"
. Фотографии из-под резиденции Зеленского опубликовало агентство ЕРА
.