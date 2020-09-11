Возле резиденции Зеленского требовали его импичмента. Фоторепортаж

Вчера 23.34

Боевики хотели, чтобы назначенная на 10 сентября инспекция прошла не только возле поселка Шумы Донецкой области, но и возле нескольких других населенных пунктов, которые контролирует Украина. Об этом заявил экс-президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук.