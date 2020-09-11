ГОРДОН
 
 
События

Возле резиденции Зеленского требовали его импичмента. Фоторепортаж

Сегодня 11.09
Вечером 10 сентября возле резиденции президента Украины Владимира Зеленского в Конча-Заспе Киевской области прошла акция протеста, одним из требований которой был импичмент главы государства. Поводом стало решение об инспектировании позиций украинских военных боевиками в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области. Митингующие требовали наказать ответственных за это должностных лиц. Акцию организовали активисты "Движения сопротивления капитуляции", отмечают "Буквы". Фотографии из-под резиденции Зеленского опубликовало агентство ЕРА.
Теги: протесты, митинг, импичмент, Владимир Зеленский, Шумы, резиденции, активист, война в Украине, президент, война на Донбассе, акция, Конча-Заспа
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

С 27 июля на Донбассе действует режим прекращения огня
ВОЙНА В УКРАИНЕ
Боевики на Донбассе за сутки совершили три провокации – штаб ООС
Сегодня 08.01
С полуночи сегодняшнего дня на линии разграничения на Донбассе сохраняется режим тишины, сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Между правоохранителями и протестующими происходили стычки
ВОЙНА В УКРАИНЕ, ПРОИСШЕСТВИЯ
Возле резиденции Зеленского в Конча-Заспе прошла акция протеста
Сегодня 01.01
Ряд активистов расписали забор госдачи в Конча-Заспе в Киеве, которая сейчас является резиденцией президента Украины Владимира Зеленского, лозунгами "Импичмент", "Свобода".
Кравчук направил письмо координатору ОБСЕ Грау с просьбой как можно скорее изучить ситуацию со срывом инспекции в Шумах
ВОЙНА В УКРАИНЕ
Кравчук не считает перенос инспекции возле Шумов срывом Минских договоренностей
Вчера 23.34
Боевики хотели, чтобы назначенная на 10 сентября инспекция прошла не только возле поселка Шумы Донецкой области, но и возле нескольких других населенных пунктов, которые контролирует Украина. Об этом заявил экс-президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук.
Резников отметил, что на участие в переговорах по Донбассу согласился из-за понятной риторики власти по этому вопросу
ВОЙНА В УКРАИНЕ, ПОЛИТИКА
Резников о "мире любой ценой": Тезис, что риторика власти изменилась, – неправда
Вчера 22.35
По словам вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова, ни президент Владимир Зеленский, ни премьер Денис Шмыгаль, ни другие высокопоставленные чиновники не говорят о "мире любой ценой" для Донбасса.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Владимир Александрович, пока еще не поздно, очнитесь, пожалуйста". Самые яркие цитаты Богдана из интервью Гордону
  "Владимир Александрович, пока еще не поздно, очнитесь, пожалуйста". Самые яркие цитаты Богдана из интервью Гордону G
  Британский журналист Хардинг: Нынешние русские шпионы – это не мрачные солдафоны, а обычные люди, олигархи, бизнесмены, студенты
  Британский журналист Хардинг: Нынешние русские шпионы – это не мрачные солдафоны, а обычные люди, олигархи, бизнесмены, студенты
  "Увольняя меня, Зеленский сказал: "Ты – как нелюбимая женщина". Полный текст интервью Богдана Гордону
  "Увольняя меня, Зеленский сказал: "Ты – как нелюбимая женщина". Полный текст интервью Богдана Гордону G
Дмитрий ГОРДОН
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS