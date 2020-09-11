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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возле резиденции Зеленского в Конча-Заспе прошла акция протеста

Ряд активистов расписали забор госдачи в Конча-Заспе в Киеве, которая сейчас является резиденцией президента Украины Владимира Зеленского, лозунгами "Импичмент", "Свобода".

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Между правоохранителями и протестующими происходили стычки
Между правоохранителями и протестующими происходили стычки
Фото: Ivan Pishta / Facebook

У въезда на госдачу в Конча-Заспе в Киеве, которая сейчас является резиденцией президента Украины Владимира Зеленского, прошла акция протеста. Об этом 10 сентября сообщает "Интерфакс-Украина".

По информации издания, участники акции вышли с призывом не допустить инспектирования позиций украинских военных боевиками "ЛДНР" в зоне проведения ООС и наказать ответственных должностных лиц. 

Участники акции зажгли файеры и запустили фейерверки, говорится в сообщении.

Ряд активистов расписали забор президентской резиденции лозунгами "Импичмент", "Свобода" и другими. Между правоохранителями и протестующими происходили стычки, которые были быстро прекращены.

Участники акции публикуют фото с места события.

"В гостях у Зеленского", – написал активист Иван Пишта на своей странице в Facebook. 

https://www.facebook.com/ivan.pishta.1/posts/695131391072643

Трансляция протеста велась на странице общественной организации право-либерального направления "Демократична сокира".

https://www.facebook.com/sokyra.space/videos/325068295241041/

"Мы совершили визит к государственной резиденции Зеленского в Конча-Заспе, чтобы совместно проинспектировать, не совсем ох...ел ли наш президент. Ведь вчера, 9 сентября, появились новости об общем инспектирования сторон в районе населенного пункта Шумы. "Сторон" – значит, с привлечением российских боевиков, которым мы должны были позволить осмотреть наши позиции. Сегодня Офис президента дал заднюю и заявил сначала, что это не общее инспектирование, а общее инспектирование с привлечением посредника ОБСЕ. А потом вообще сообщил об отмене инспекции, однако не исключил обзора сепаратистами наших позиций", – говорится в сообщении организации.

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин потребовал, чтобы украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены "незаконно". По словам главаря "ДНР", российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.

Украина 6 сентября созвала экстренное заседание трехсторонней контактной группы из-за угроз Пушилина. 

Командующий операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что украинские военные не нарушали договоренностей в населенном пункте Шумы. Он высказал мнение, что боевики своими обвинениями хотят сорвать перемирие.

ОБСЕ в сопровождении боевиков "ДНР" 10 сентября планировала проинспектировать позиции ВСУ в районе поселка Шумы, договоренность о таком патрулировании была достигнута 9 сентября на заседании трехсторонней контактной группы. В Офисе президента Украины заявили, что присутствие боевиков в патруле будет ограниченным.

Накануне глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что российская сторона и приглашенные из отдельных районов Донецкой области Украины выдвинули новые требования, чем сорвали договоренности о проверке украинских позиций в Шумах.

Населенный пункт Шумы Торецкого района (недалеко от Горловки) перешел под полный контроль Объединенных сил летом 2018 года.

Теги: Леонид Кравчук, протесты, ОБСЕ, Донбасс, демократия, боевики, ДНР, ЛДНР
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