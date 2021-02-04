В США по ошибке объявили в розыск героя фильма ужасов куклу Чаки

Департамент общественной безопасности Техаса по ошибке объявил в розыск героя серии фильмов ужасов куклу Чаки по подозрению в похищении ребенка. Об этом сообщило 3 февраля издание The New York Times.
Жители штата трижды получили оповещения через государственную систему Amber Alert, по которой граждане получают уведомления на мобильные телефоны для помощи поиска пропавшего ребенка.
В сообщении говорилось о пропаже пятилетнего мальчика Глена, а также описывается его одежда – синяя рубашка с черным воротником.
Также в сообщении была информация о "похитителе": 28-летний мужчина с рыжими или каштановыми волосами и голубыми глазами, весом 7 кг и ростом 91 см, одет в синий джинсовый комбинезон и с огромным кухонным ножом.
Texas News Express опубликовал в своем Twitter скриншот оповещения, которое пришло техасцам. На нем есть фотографии разыскиваемых: это герои фильмов ужасов кукла Чаки и его сын.
#Texas #DPS #Chucky Texas DPS Accidentally Sends Out Amber Alert For Chucky The Doll https://t.co/4gOGLU3B1p pic.twitter.com/AjXaKBpYC2— Texas News Express (@TexasNewsExp) January 30, 2021
Вскоре после этого департамент общественной безопасности Техаса принес извинения, заявив, что предупреждение было отправлено "в результате неисправности теста".
Впервые кукла Чаки, в которую вселилась душа серийного убийцы, появилась в фильме ужасов "Детские игры" 1988 года. Его сын Глен впервые появился в фильме "Потомок Чаки" 2004 года.