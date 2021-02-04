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В США по ошибке объявили в розыск героя фильма ужасов куклу Чаки

Жители штата Техас по ошибке трижды получили через государственную систему Amber Alert, по которой ищут пропавших детей, сообщение о пропаже куклы Глена – героя фильма "Потомок Чаки" 2004 года.

Впервые кукла Чаки появилась в фильме ужасов "Детские игры" 1988 года
Впервые кукла Чаки появилась в фильме ужасов "Детские игры" 1988 года
Фото: EPA

Департамент общественной безопасности Техаса по ошибке объявил в розыск героя серии фильмов ужасов куклу Чаки по подозрению в похищении ребенка. Об этом сообщило 3 февраля издание The New York Times.

Жители штата трижды получили оповещения через государственную систему Amber Alert, по которой граждане получают уведомления на мобильные телефоны для помощи поиска пропавшего ребенка.

В сообщении говорилось о пропаже пятилетнего мальчика Глена, а также описывается его одежда – синяя рубашка с черным воротником.

Также в сообщении была информация о "похитителе": 28-летний мужчина с рыжими или каштановыми волосами и голубыми глазами, весом 7 кг и ростом 91 см, одет в синий джинсовый комбинезон и с огромным кухонным ножом.

Texas News Express опубликовал в своем Twitter скриншот оповещения, которое пришло техасцам. На нем есть фотографии разыскиваемых: это герои фильмов ужасов кукла Чаки и его сын.

Вскоре после этого департамент общественной безопасности Техаса принес извинения, заявив, что предупреждение было отправлено "в результате неисправности теста".

Впервые кукла Чаки, в которую вселилась душа серийного убийцы, появилась в фильме ужасов "Детские игры" 1988 года. Его сын Глен впервые появился в фильме "Потомок Чаки" 2004 года.

Теги: США, розыск, фильм, Техас, дети
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