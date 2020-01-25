Почему нет снега в Украине и к чему это приведет?

По состоянию на 24 января впервые за последние 139 лет наблюдений в Киеве еще не наступила метеорологическая зима Фото: pixabay.com

Была ли подобная зима в Украине?

Эта зима может стать уникальной. Впервые за последние 139 лет наблюдений, по состоянию на 24 января, в Киеве еще не наступила метеорологическая зима, рассказал изданию "ГОРДОН" директор Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского Александр Косовец. "Минимальная температура воздуха этой зимой в Киеве не опускалась ниже -5,3 °С, а в ноябре 2019 года – -9,7 °С, то есть разница в 4,4 °С. Пока нынешняя зима имеет самые высокие минимальные температуры за годы наблюдений", – подчеркнул он.

В декабре 2019 года и в начале января 2020 года средняя температура воздуха в Киеве составила +1,7 °С.

Судя по метрологическим наблюдениям, февраль должен быть холодным, в таком случае эта зима не побьет рекорд самой теплой зимы, которая была зафиксирована в Киеве в 1989–1990 годах. Тогда средняя температура зимы составила +0,8 °С. Самой холодной за годы наблюдений была зима в 1949–1950 годах. Тогда минимальная температура в Киеве опустилась до -32,9 °С, рассказал Косовец.

Пока эта зима считается бесснежной, так как устойчивого покрова снега не было. Делать общие выводы о зиме можно будет 29 февраля, подчеркнул он.

За историю наблюдений пока еще не было бесснежных зим. Меньше всего осадков было зафиксировано в Киеве зимой 1996–1997 годов – примерно 7 см снега, а больше всего – в 1970 году, тогда в начале марта в Киеве выпало 82 см снега.

Пока снег в Украине выпадал преимущественно только в Карпатах, отмечает ТСН. В начале января Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям объявила об открытии снеголавинного сезона в связи с интенсивным приростом снега в горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовских областей.

На сайте Укргидрометцентра указано, что по состоянию на 24 января в Карпатах наблюдается низкий уровень снеголавинной опасности (первый уровень). Для сравнения: на Facebook-странице "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах" сообщается, что 24 января 2019 года в Карпатах была снеголавинная опасность третьего уровня. На горе Драгобрат высота снежного покрова составляла 147 см, а сегодня – 3 см.

Ожидать ли украинцам снега этой зимой?

До конца января никаких существенных изменений в погоде в Украине не произойдет, рассказал изданию "ГОРДОН" глава Укргидрометцентра Николай Кульбида. "В первой декаде февраля также никаких существенных изменений погоды мы не ожидаем, но ожидаем увеличения количества осадков, в сравнении с тем, что январь был очень сухим месяцем. А температурный режим будет таким же", – добавил он.

В начале февраля 2019 года в Киеве было много снега. Фото: ЕРА

По словам Кульбиды, есть основания говорить, что во второй половине февраля в Украину "сможет прийти холодный арктический воздух, и таким образом, существует вероятность снижения температуры воздуха". Украинцам стоит ожидать и похолодания, и снега.

Кульбида отметил, что спрогнозировать, до какой именно отметки упадет температура воздуха, пока невозможно.

Как погода повлияла на природу?

Необычно теплая зима влияет на растения и поведение животных. К примеру, в поселке городского типа Саврань Одесской области в январе – на два месяца раньше обычного – распустились подснежники.

Фотография сделана в Саврани 24 января 2020 года. Фото: Алина Гречаная / Gordonua.com

Житель Вышгорода Киевской области Станислав Рудич написал в Facebook, что в его городе в январе зацвели не только подснежники, но и сакура (обычно она распускается в конце марта – начале апреля).

В Закарпатской области снег есть, но в центре реабилитации бурых медведей Национального природного парка "Синевир" из-за недостаточно низкой температуры в спячку впала только часть животных.

Фотография сделана 25 декабря 2019 года. Фото: Національний природний парк "Синевир"/ Facebook

В Херсонской области в заповеднике "Аскания-Нова" из-за теплой зимы в январе родилось восемь бизонов. Это редкость, так как обычно бизоны появляются на свет весной или в начале лета, сообщает НТН.

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Видео: Свідок НТН / YouTube

Пока что в этом нет ничего критического, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" директор Киевского эколого-культурного центра, эколог Владимир Борейко. По его словам, в Украине происходит изменение границ всей зимы. Постепенно март и начало апреля становятся "зимними месяцами". "Проблема для работников сельского хозяйства может быть только в случае, если снег не выпадет вообще, но я надеюсь, что зима еще свое возьмет – будет много снега и мороза", – сказал эколог.

Есть ли снег в других странах?

Пять авторитетных организаций мира, среди которых были NASA и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, отдельно провели анализ температур поверхности земли с 1880-го по 2019 год. Все пять анализов показали стремительный рост температуры воздуха в последнем десятилетии, а 2019 год признан самым горячим в истории наблюдений, сообщает "Голос Америки". Ученые утверждают, что причиной потепления является увеличение выбросов в атмосферу диоксида углерода и других парниковых газов в результате человеческой активности.

Повышение температуры вызывает масштабное таяние льда в Гренландии и Антарктике, а также приводит к экстремальной погоде – чрезвычайно высокой температуре (и, как следствие, массовым пожарам) или интенсивным осадкам. К примеру, 18 января в ряде городов Канады выпало рекордное количество снега. В частности, жители города Авалон были заблокированы в собственных домах из-за снежных заносов высотой более 3 м, сообщал CBC News. В Сент-Джонсе толщина снежного покрова составила 76,2 см, что побило рекорд 1999 года – 68,4 см, отмечает CTV News.

Обильный снегопад прошел и в столице Ирана 19 января, что является аномалией для этой страны. Обычно среднесуточная температура в Тегеране в этот период колеблется в районе +5 °С. Из-за погодных условий была нарушена работа Международного аэропорта Мехрабад, отложены десятки авиарейсов. Возникли перебои в движении наземного транспорта. На дорогах произошли десятки ДТП, сообщала газета Arab News.

Первый снег в Тегеране выпал 16 января. Фото: ЕРА

Ураган "Глория" принес непогоду на восточное побережье Испании. Из-за низких температур в некоторых городах выпал снег, что не свойственно для этого региона страны. Обычно зимой в Испании температура опускается ниже нуля только в центральных и северных районах. Ураган унес жизни 13 человек.