Смешко: Или комитет по вопросам разведки не информирует Зеленского, или президент не прислушивается к информации. Оба варианта опасны

Игорь Смешко: Почему Украина вовремя не прекратила полеты в Иран, для меня загадка. Уже после ликвидации Сулеймани следовало приостановить полеты. Все разведки мира предполагали ответный удар Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Трамп повернулся спиной ко всему, что делало Америку великой. Под его руководством США стали большим корыстным хулиганом с манией величия

– Президент США Дональд Трамп 8 января выступил со срочным заявлением по поводу ситуации в Иране. Он не только объявил о новых санкциях против официального Тегерана, но призвал НАТО к большей активности на Ближнем Востоке, по сути – вступить в конфликт. Но сейчас Альянс разделен, у той же Франции, например, свои экономические интересы в Иране. Если страны НАТО не ответят Трампу взаимностью, чем это обернется?

– Вне зависимости от ответа и так известно, что Альянс переживает не лучшие времена. Не является секретом и частичная потеря лидерства в нем со стороны США, критика со стороны президента Франции и публичная реакция на эту критику со стороны канцлера Германии. Подобное еще несколько лет тому назад было бы немыслимо. Конечно, все это играет на руку противникам НАТО.

Симптоматично по этому поводу мнение американского лауреата Нобелевской премии по экономике Пола Кругмана, которое он изложил в своей статье в газете The New York Times 6 января 2020 года: "Поскольку мы были привержены соблюдению правил, мы также были всегда относительно заслуживающими доверия. Союз с Америкой имел смысл, потому что мы не были той страной, которая предала бы союзника ради краткосрочного политического удобства.

Трамп повернулся спиной ко всему, что делало Америку великой. Под его руководством мы стали не чем иным, как большим, корыстным хулиганом – хулиганом с манией величия, который далеко не так силен, как он думает.

Мы резко отказываемся от таких союзников, как курды. Мы чтим военных преступников. Мы обкладываем без всякой причины тарифами дружественные страны, такие как Канада. И, конечно же, после более чем 15 тысяч случаев лжи ничему, что может сказать наш лидер и его приспешники, верить нельзя".

– Вас не удивило, что президент Украины в разгар горячего противостояния между США и Ираном улетел в Оман – страну, очень близко расположенную к очагу конфликта, где находятся американские базы, по которым официальный Тегеран вполне может выпустить ракеты, как это было на днях с Ираком?

– Удивило. Тут два варианта: либо комитет по вопросам разведки не выполняет свои функции и не информирует президента, либо президент не прислушивается к его информации. Оба варианта очень опасны для государства.

Почему Украина вовремя не прекратила полеты в Иран, для меня загадка

– Как думаете, почему за сутки до крушения лайнера МАУ в Тегеране президент Зеленский позвонил госсекретарю США Майку Помпео и, согласно официальной информации, заговорил об обострении ситуации на Ближнем Востоке?

– Не могу комментировать, так как не имею достоверной информации о содержании разговора.

– Почему Иран перед обстрелом ракетами авиабаз США в Ираке не закрыл воздушное пространство? Почему Украина, уже зная, что Иран выпустил ракеты, не запретила или хотя бы не рекомендовала своим воздушным судам воздержаться от полетов над Ираном и Ираком?

– Потому что условием успеха любого удара есть внезапность. Закрытие собственного воздушного пространства перед этим – разведпризнак подготовки к удару и, таким образом, косвенная его демаскировка.

Но почему Украина вовремя не прекратила полеты в Иран, для меня загадка. Уже после ликвидации американцами генерал-майора Касема Сулеймани следовало "по техническим причинам" приостановить эти полеты. Уверен, не только все разведки мира предполагали ответный удар, но и большинство политологов Запада об этом открыто говорили в СМИ.

А уж после нанесения иранцами ударов вылет самолета был бы просто немыслимым. Тем более, что не стоит недооценивать возможности наших разведок. Для примера, 24 марта 1999 года военная разведка доложила руководству страны о готовящемся ракетном и авиаударе НАТО по Югославии за 12 часов до момента его начала. Причем основываясь исключительно на наших технических возможностях и в условиях, когда никто не верил, что Альянс впервые в истории применит силу для нападения, а не для защиты.