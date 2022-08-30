Уроки стрельбы, выезд мужчин за границу и повышение цен на молоко: чего ждать украинцам в сентябре

С первого сентября украинцы будут учиться и работать по-новому Фото: depositphotos.com

Для школьников – три формата обучения

"Учебный год должен начаться с 1 сентября в очном режиме там, где это возможно, при этом сооружения гражданской защиты учебных заведений должны быть приведены в готовность к использованию по назначению", – еще в июле заявил на селекторном совещании премьер-министр Денис Шмыгаль. Ближе к сентябрю Министерство образования предложило украинцам три варианта обучения для детей: онлайн, офлайн (посещение школ) и смешанный формат.

Смешанное обучение – это когда часть занятий происходит дистанционно, а часть – в учебных заведениях.

В эфире национального онлайн-марафона глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что к проведению смешанного и офлайн-обучения готовы 48% украинских школ.

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По словам Шкарлета, родители смогут самостоятельно выбрать, какой вариант лучше всего подходит их детям.

В школах Польши детей из Украины, как и всех остальных учеников, с 1 сентября в новом учебном году также ожидают некоторые изменения. Программа предмета "Образование для безопасности" расширится и теперь школьников будут обучать стрельбе, сборке и разборке оружия, использованию пневматики, сообщает Ukrayina.pl.

За границу поедут мужчины. Но не все

С 1 сентября украинские предприниматели будут иметь возможность выезжать в краткосрочные (не больше чем на семь дней) командировки за границу.

Министерство экономики и Министерство цифровой трансформации разработали экспериментальный проект "єВідрядження".

В командировку за границу смогут выехать не больше 10% от общего количества работников, но не больше 10 человек.

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Предварительно предприниматель или предприятие будут вносить 200 тыс. грн залога на собственный эскроу-счет в "Ощадбанке". Эти деньги ему вернут после того, как человек, который был в командировке, вернется в Украину.

В случае нарушения условий командировки залог перечислят на нужды Министерства обороны, а предприятие не сможет больше никогда оформить новые разрешения на выезд сотрудников за границу, уже действующие будут отменены.

Механизм "єВідрядження" цифровизирован – участники будут подавать заявки и получать разрешения через портал "Дія".

Новые пропуска для комендантского часа в Киеве

С 1 сентября в Киеве заменят пропуска для передвижения во время комендантского часа. Об этом в своем Тelegram-канале сообщила Киевская городская военная администрация.

Решение вызвано частой подделкой пропусков и нарушением порядка передвижения во время действия комендантского часа, поэтому новые пропуска будут иметь более сложную систему защиты.

"Мы создали систему, чтобы пропусками на транспортные средства пользовались только лица, относящиеся к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органов государственной власти", – заявил комендант Киева, генерал-майор Виктор Плахтий.

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Жителям и гостям столицы чиновник посоветовал придерживаться правил комендантского часа и режима светомаскировки, которые распространяются в средствах массовой информации.

Изменится работа обменников

С 1 сентября обменники будут работать по-новому: До 31 августа пункты обмена валюты должны оборудовать помещение системами технологического видеоконтроля. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Требования касаются помещений всех небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи, осуществляющих торговлю валютными ценностями.

Для украинских беженцев – новые правила в Германии

С первого дня осени начнется учет времени пребывания в Германии граждан Украины. Также будут учитываться все дни пребывания украинцев, начиная с 24 февраля. Если украинцы там больше 90 дней, то им нужно податься на временную защиту. В случае невыполнения этого требования беженцам необходимо будет в течение 90 дней покинуть Германию.

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Такое решение обнародовал Федеральный совет Германии. Такое же правило будет действовать для украинцев, которые прибудут в страну после 1 сентября 2022 года.

Может подорожать молоко

Во второй половине августа цены на молоко-сырье увеличились в среднем на 10 коп. за килограмм. Однако уже в сентябре под влиянием активного экспорта в Украине может начаться устойчивое подорожание молока-сырья. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.

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"Средняя цена на молоко экстра-сорта за две недели выросла на 7 коп. – до отметки 10,73 грн/кг без учета НДС. Цена на молоко высшего сорта выросла сразу на 16 коп. – 10,08 грн/кг, а первый сорт прибавил 10 коп. – 10,18 грн/кг", – говорится в сообщении.

Как подчеркивают в ассоциации, основным ценообразующим фактором в сегменте остается экспорт. Из-за дешевого сырья украинская молочная продукция достаточно конкурентна на мировом рынке. И не исключено, что зимой на нее будет еще больше спрос, учитывая сокращение производства молока в ЕС и высокую его цену. Следовательно, участники украинского рынка прогнозируют, что уже в сентябре может начаться более устойчивое, а не точечное повышение ценового предложения на молоко-сырье.