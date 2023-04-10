Ветеран Логачев: Реабилитация – тяжелый процесс. Сейчас у меня очень крутой врач-реабилитолог – мой лабрадор

У меня уже был опыт возвращения в мирную жизнь после 1987 года из Афгана. Я проходил это, прячась от войны в семью, в работу

– Как началась ваша военная служба?

– Первый боевой опыт я получил еще во время прохождения срочной службы в Афганистане. После возвращения нашел себя в полиграфии, в типографском деле. Занимаюсь этим с 1993 года. В 2008 году я с друзьями открыл свою маленькую типографию в Виннице. В 2013 году мои партнеры начали заниматься другими делами, а я зарегистрировался как отдельный ФЛП и с тех пор работаю в своей типографии "Веда".

Когда началось российское вторжение в Украину в 2014 году, я решил, что мой опыт в Афганистане может быть полезен тем, кто не знал, что такое война. И в июне 2014 года я добровольцем уехал на восток. Сначала был в батальоне "Донбасс", затем сменил несколько воинских частей и нашел себя в 25-м ОМБ "Киевская Русь". Полтора года до конца октября 2016 года работал в этом батальоне. Основную службу проходил на Светлодарской дуге.

Логачев (первый справа во втором ряду) с побратимами под Иловайском в августе 2014 года. Фото предоставил Украинский ветеранский фонд

В октябре 2016-го получил контузию, меня признали ограниченно пригодным для прохождения военной службы и впоследствии уволили из рядов ВСУ. Несколько месяцев я лечился в госпиталях и в гражданскую жизнь вернулся уже в 2017 году.

– Тогда было трудно адаптироваться?

– Для меня это было непросто. К счастью, моя жена смогла удержать нашу маленькую типографию на плаву и потому вопрос с работой для меня не стоял. Плюс у меня уже был опыт возвращения в мирную жизнь после 1987 года из Афгана. Я знал, что это такое, и понимал, что мне нужно будет проходить. Вот я и проходил это, прячась от войны в семью, в работу. Помогал побратимам, ветеранским организациям. Делал все, что мог.

Затем снова испытание – в этот раз пандемия. Это стало вызовом для предпринимательской деятельности. О развитии бизнеса речь не шла. Я радовался, что мы удержали типографию, смогли прожить этот период. Бизнес тогда выживал. Но мы сохранили рабочие места и продолжали работать. Коммерческая составляющая работы из-за COVID-19 почти умерла. Остались постоянные клиенты, большие заказчики, которым я печатал то, что им нужно. К примеру, предприятия пищевой промышленности. Я печатал им этикетки, без которых ни один мешок муки не мог уехать из хлебокомбината. Благодаря этому нам удалось продержаться.

Хочу, чтобы наша армия была крепкой настолько, чтобы в глупых головах не было даже мысли пересечь нашу границу

– Как вы встретили полномасштабное вторжение россиян в феврале 2022 года?

– 24 февраля в обед я поехал встретиться со своими собратьями. Вечером того же дня мы прибыли в часть, 25 февраля оформили бумажки, а 26 февраля я уже был снова на Светлодарской дуге. До конца мая мы были там. Затем нас вывели на ротацию на границу с Беларусью. Мы немного отдохнули и вернулись на фронт на юг Харьковской области. 14 августа возле села Долгенькое меня сильно контузило. Это был рядовой обстрел, так были каждый день. Мина упала рядом с нашим постом. К счастью, осколками не задело.

Меня эвакуировали и военно-врачебная комиссия заключила, что я уже непригоден к службе. Вернулся в Винницу и в третий раз должен был проходить путь реабилитации, восстановления и возвращения к гражданской жизни и управления типографией.

Логачев (справа) летом 2016 года. Фото предоставил Украинский ветеранский фонд

– Как вы справились с этим?

– Реабилитация – трудный процесс. Сейчас по разным причинам я многое для восстановления делаю сам. Признаюсь, у меня очень крутой врач-реабилитолог на четырех лапах. Это мой пес-лабрадор. Вот он меня немножко лечит. С ним и благодаря ему каждый день у меня есть и физические активности, прогулки, и даже несколько больше – психологическая реабилитация.

– Есть ли возможность работать?

– Мой бизнес нуждался в развитии и инвестициях. Я проанализировал деятельность типографии за время моего отсутствия и стал искать возможность развить "Веду". От собратьев узнал про Украинский ветеранский фонд и принял участие в конкурсе проектов "Варто 2.0". Я считаю, что это был единственный шанс, чтобы моя типография продолжала работать. Первым этапом мы закупили печатную машину. Новая по сравнению с моей старой на три поколения выше. Это существенный скачок в развитии. Сегодня я могу сказать, что по печатному делу в Виннице моя машина дает лучший результат на бумаге. Это безупречное качество и очень большая скорость.

Впереди типографию ждет еще несколько обновлений, однако уже сейчас объемы производства увеличились на 30%. Я работаю в коммерческих проектах, предоставляю своим клиентам печать безупречного качества, как того требует конкурентный рынок. Однако особое внимание уделяю волонтерским и социальным проектам, поддержке армии. Это мой вклад в приближение победы Украины в войне.

Сейчас, например, работаю с одной из сельских общин Винницкой области. Они сделали небольшую пекарню и производят душистый хлеб. Хлеб такой, словно только из печи, а 50% стоимости идет на помощь ВСУ. И вот этикетки, на которых указано название хлеба и его состав, я печатаю за свой счет.

Также печатаю этикетки на блюда, которые производит моя знакомая. Она переехала из Крыма в 2014 году и начала в Виннице производить разные вкусности. С началом полномасштабного вторжения она сосредоточилась на волонтерстве. Все село, где они производят продукцию, сплотилось для помощи нашим воинам. Почти на промышленном уровне они готовят вкуснейшие блюда. Бойцы должны знать, что они будут есть, так что мы делаем наклейки: каша, борщ, гуляш. Это волонтерская продукция, этикетки печатаем за свой счет. А все эти вкусности едут на передок.

Логачев: Сейчас у меня только одна мечта: не просто увидеть победу, а еще увидеть, как начнет расцветать наша страна после того, как мы победим. Фото предоставил Украинский ветеранский фонд

Еще один важный для меня проект касается сохранения памяти о павших защитниках и защитницах Украины. Во время мероприятий, где мы чествовали погибших, туда приходят ветераны – их можно идентифицировать по форме, по шевронам, по наградам. То есть гражданские понимают, кто это. А вот с семьями погибших совсем другая история… Понимаете, их невозможно идентифицировать на таких событиях среди других гражданских. Но эти люди потеряли самое дорогое – членов собственных семей. Мне хочется, чтобы их уважали не только люди, которые знали погибшего лично, но и другие.

Мы начали делать значки с портретами погибших защитников для их семей и друзей. На первом этапе создавали частично за свой счет, частично за средства семей. Сейчас благодаря победе в конкурсе от Украинского ветеранского фонда мой доход увеличился. И вот уже за свои средства я закупил новое оборудование для изготовления значков и делаю их полностью за собственные средства. К сожалению, заказов очень много. Также вместе с единомышленниками мы работаем над информационной составляющей проекта – важно, чтобы люди понимали, кто и почему носит такой значок, что это значит.

Сейчас у меня только одна мечта: не просто увидеть победу, а еще увидеть, как будет расцветать наша страна после того, как мы победим. Какая это будет победа? Я хочу, чтобы вся территория Украины была свободна от оккупантов. Вся до последнего сантиметра. И чтобы наша армия была крепкой настолько, чтобы в глупых головах не было даже мысли пересечь нашу границу.