Ветеран Лелюх рассказал, как с побратимами создал аграрное предприятие в Полтавской области и как спасал бизнес после полномасштабного вторжения РФ

В общей сложности мы смогли помочь получить законные земельные участки почти 4 тыс. участников боевых действий в Полтавской области

– Была ли ваша служба в рядах ВСУ сознательным выбором?

– С самого детства я изучал основы военного дела и рукопашного боя. Любовь к этому у меня наследственная – от отца, участника боевых действий. Увлечение детства переросло в хобби жизни. Постоянно участвовал и устраивал сам военные лагеря и соревнования.

Уже с 1999 года мы знали, что война с россиянами неизбежна. К моему отцу приехали его знакомые из Ичкерии, сказали: "Готовьтесь, вы следующие". И мы готовились. В Полтавской области мы еще в начале 2000-х уничтожили три памятника Ленину до того, как это стало мейнстримом. Еще я занимался страйкболом. Я лично знаю Андрея Билецкого, он руководил "Патриотом Украины", я – "Полтавським тризубом". Мы к ним приезжали на разные тренировки, его ребята с нами здесь тренировались. Под Полтавой мы сделали тренировочную базу. Много лет там ребята тренировались. Там же проводили обучение сначала добровольцев, а уже в 2022-м мы там обучали ребят, которые пришли в военкомат.

– Как вы встретили войну в 2014 году?

– Оставил перспективную работу в сфере IT и вступил в батальон "Азов". Я не мог не пойти воевать. Я всю жизнь готовился к войне. С "Азовом" я участвовал в боевых действиях. Был инструктором по тактике и выживанию. Когда батальон переформировался в полк, я не смог туда попасть по состоянию здоровья. До декабря 2014 года я был в батальоне "Азов", а с января 2015-го – в батальоне специального назначения "Полтава". Выполнял там разные задачи: патрулирование на второй-третьей линиях, зачистка населенных пунктов, прикрытие артиллерии полка "Азов" во время Широкинской операции. В период службы получил два ранения и в 2015 году и вернулся из зоны боевых действий.

– Трудно было начинать гражданскую жизнь?

– Я просто начал заниматься общественной деятельностью. Тогда вместе с побратимами мы помогали вернувшимся из зоны проведения АТО бойцам получить причитающиеся им льготы и выплаты, земельные участки. Впоследствии создали собственное предприятие ООО "Деметра Агро-Групп".

Еще с ноября 2021 года мы проводили обучение для гражданских. До 24 февраля мы подготовили более 2 тыс. гражданских в целом. Фото предоставлено Украинским ветеранским фондом

Процесс получения участков был сложным. Но мы на всеукраинском уровне двигаем этот вопрос, помогаем другим участникам боевых действий. Создали рабочие группы, подписали меморандум между геокадастром и Советом ветеранов. В общей сложности мы смогли помочь получить законные земельные участки почти 4 тыс. участников боевых действий в Полтавской области. Часть из этих ребят захотели сдавать нам в аренду свою землю. Мы обрабатываем более 500 участков участников АТО. Нас все отговаривали, говорили не лезть в агросферу. Но мы поверили в себя и смогли добиться хороших результатов – и бойцам помогли получить землю, и сами сформировали хозяйство, которое работает уже пять лет.

– Как быстро удалось развить бизнес?

– Бизнес со временем стал прибыльным, но путь к этому был очень непростым. В первый год деятельности вышли в ноль, во второй год вообще ушли в минус, но дальше доходы начали поступать.

У нас были огромные планы. Вместе с Минагрополитики мы были в рабочей группе по программе разделения на паи земель Национальной академии аграрных наук Украины. Нам пообещали, что участникам боевых действий будет выделено 20% этих земель по всей Украине. И мы планировали помочь нашим бойцам получить землю. Часть бойцов собиралась присоединиться к нам, так что мы могли бы расширить и свою деятельность. Планировали, какую технику необходимо закупить, чтобы расшириться. Некоторых бойцов мы учили работать на технике под будущее расширение, но "не так склалося, як гадалося".

На одном из заданий возле Бахмута летом я получил ранение. Теперь меня считают ограниченно годным и не хотят брать на передовую

– Все изменило полномасштабное вторжение?

– Да, война. Вместе с побратимами и единомышленниками я не переставал готовиться к неизбежному вторжению. Еще с ноября 2021 года по февраль 2022 года мы до четырех раз в неделю проводили обучение для гражданских: как вести себя во время авиационных налетов, что делать при артиллерийских обстрелах, как обращаться с оружием, как оказывать первую домедицинскую помощь. Была такая акция – "Не паникуй, готовься", мы также к ней присоединились вместе с "Азовом" и Движением ветеранов Украины. До 24 февраля мы подготовили более 2 тыс. гражданских в целом.

24 февраля я планировал провести очередную тренировку для 600 участников, но утром меня разбудил звонок побратима из Миргорода: "Нас бомбят. Война началась".

Мы думали, что нападение будет 26 февраля. 24 февраля через несколько минут после звонка побратима над моим домом пролетел самолет. Но я не паниковал, у меня все было собрано. В 6.00 я уже был в военкомате с собственным оружием. Мне дали четыре часа, чтобы вывезти жену и ребенка в деревню. И после обеда я уже снова был в военкомате и помогал все организовывать.

Еще с 2018 года я был в первом оперативном резерве роты охраны Полтавского военкомата, поэтому в 2022 году призвался на службу туда на должность гранатометчика, параллельно обучая бойцов и инструкторов военного дела. Позже присоединился к отдельному штурмовому подразделению "Один" Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Нас сначала присоединили к 72-й бригаде. Мы выполняли самые сложные задания на опасных направлениях. На одном из таких заданий возле Бахмута летом я получил ранение. Теперь меня сочли ограниченно годным и не хотят брать на передовую. Скоро буду проходить военно-врачебную комиссию, надеюсь, что эту ограниченную годность "уберут" и я снова смогу поехать воевать. От меня еще будет польза для ВСУ.

Лелюх: Я продолжаю работать и на фронте, и в бизнесе – ищу возможности для развития и для себя, и для других ветеранов. Фото предоставлено Украинским ветеранским фондом

– Чем занимались во время реабилитации?

– Это была возможность уделить немного времени агробизнесу. Ведь основная команда на данный момент – это я сам, мой побратим Олег, на котором сейчас ведение бизнеса, так как у Олега трое маленьких детей и он остался в Полтавской области.

"Деметра Агро-Групп" – это высокотехнологичное предприятие, мы заказали постоянную спутниковую съемку всех наших полей, проводим анализ грунтов. На ней мы можем видеть, чего и где не хватает растениям для развития. У нас были свои квадрокоптеры для того, чтобы облетать поля, смотреть, как и что растет (сейчас мы эти квадрокоптеры на войну передали). Мы делали анализы каждого участочка. Мы очень серьезно к бизнесу относимся. Но эта война сильно ударила по всему агросектору. У нас в среднем 1 га приносил до 10 тыс. грн чистой прибыли. А сейчас у нас минус несколько миллионов. Вот такая работа была в этом году.

Цены на все выросли в разы, особенно цена солярки: в 2,5–3 раза. А цены на зерно упали вдвое. Плюс погодные условия не давали собрать урожай. 30% урожая осталось на поле и испортилось. У нас была прописана стратегия развития нашего предприятия на пять лет вперед: что и когда нужно приобрести, как увеличить штат работников. Теперь все эти планы полностью разрушены: большинство наших работников сейчас воюют, часть из них получили серьезные ранения, некоторых уже нет среди нас и, соответственно, для бизнеса ситуация на данный момент очень сложная.

– Есть ли возможность реанимировать ваш бизнес?

– Не дать нашему делу прийти в упадок помог выигрыш в конкурсной программе "Варто 2.0" от Украинского ветеранского фонда Минветеранов. Мы получили 1 млн грн и направим эти средства на приобретение сеялки точного высева и компьютера с GPS для более эффективного посева зерновых. Это актуально по нескольким причинам. Во-первых, это экономия времени. Оптимальными для посева являются несколько дней в году – это посевные дни, и важно успеть именно в это время. Нам как раз не хватает такой сеялки. Если бы она была у нас раньше, мы бы вместо минусов вышли в плюс, потому что быстрее бы посадили, быстрее бы все взошло, и мы быстрее собрали бы урожай, пока его не намочили дожди. Кроме того, наши поля очень разбросаны. Земельные участки не рядом друг с другом, поэтому на все процессы уходит больше времени. Сейчас ждем благоприятных погодных условий, скоро заберем сеялку и уже начнем работы.

– То есть сейчас основная ваша деятельность – это развитие бизнеса?

– Я продолжаю работать и на фронте, и в бизнесе, отыскивая возможности для развития и для себя, и для других ветеранов. Для этого еще год назад мы создали общественный союз "БАЗУКА" (Бизнес-ассоциация защитников Украины "Коловорот Арея"). За полгода существования, еще до полномасштабного вторжения, мы смогли провести несколько обучений и семинаров по бизнесу для участников боевых действий. Благодаря сотрудничеству с областной государственной администрацией более 10 наших побратимов получили гранты от области на открытие бизнеса. Имеем еще результат: две фирмы из нашей ассоциации получили средства на бизнес по программе "Варто 2.0" от Украинского ветеранского фонда.

Ветеранский бизнес имеет некоторые особенности построения партнерских отношений. Доверяя друг другу на поле боя, мы продолжаем это делать и в бизнесе. Так что сообщество ветеранов, которые были надежными побратимами и стали надежными партнерами, действительно мощное.