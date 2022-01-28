Ток-шоу "ГОРДОН" набрало больше миллиона просмотров и вошло в топ самых популярных видео YouTube

Во время эфира авторы и ведущие программы – украинские журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман – подчеркнули, что это первое в мире общественно-политическое ток-шоу именно на платформе YouTube. Трансляция шла одновременно на двух каналах – "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона". На данный момент у видео на первом канале больше 390 тыс. просмотров, на втором – свыше 610 тыс.
"Меньше чем за сутки после премьеры мы видим такие результаты! Дальше – больше! Такие цифры говорят о том, что ток-шоу "ГОРДОН" – это территория правды и свободы, что людям важно слышать четкие позиции и прогнозы авторитетных политиков и экспертов. Мы видим, что голос Украины услышан огромным количеством людей во всем мире", – написал на следующий день после премьеры Гордон на своей странице в Facebook.
Первый эфир был посвящен возможному новому широкомасштабному военному нападению России на Украину. Гостями ток-шоу стали:
Гордон – один из самых известных интервьюеров в Украине. За свою профессиональную карьеру записал более 1000 интервью. Ранее журналист выпускал газету "Бульвар Гордона", до декабря 2019 года был ее главным редактором, но затем передал ее издательство ООО "Мега-пресс групп". Журналист сказал, что эра печатных изданий заканчивается и он хочет сконцентрироваться на развитии интернет-издания "ГОРДОН" и собственных YouTube-проектов.
Сейчас у журналиста два YouTube-канала: канал "Дмитрий Гордон" он завел 19 июня 2011 года, а канал "В гостях у Гордона" – спустя год, 20 июня 2012-го. На первом канале Гордон публикует интервью, которые он дает другим журналистам, видеообращения на актуальные темы, выпуски программы "ГОРДОН", а также проводит прямые трансляции, во время которых общается с подписчиками. На втором канале Гордон выкладывает интервью с выдающимися современниками (актерами, режиссерами, писателями, спортсменами, политиками, учеными), записанные в рамках проекта "В гостях у Дмитрия Гордона". На первом канале сейчас 1,7 млн подписчиков, на втором – 2,39 млн.