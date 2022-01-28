ГОРДОН
 
 
Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ток-шоу "ГОРДОН" набрало больше миллиона просмотров и вошло в топ самых популярных видео YouTube

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Авторы и ведущие ток-шоу "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и Алеся Бацман
Авторы и ведущие ток-шоу "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и Алеся Бацман
Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

Новое ток-шоу "ГОРДОН", премьера которого состоялась вечером 27 января, меньше чем за сутки набрало больше миллиона просмотров и заняло четвертое место среди самых популярных видео украинского сегмента YouTube.

Во время эфира авторы и ведущие программы – украинские журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман – подчеркнули, что это первое в мире общественно-политическое ток-шоу именно на платформе YouTube. Трансляция шла одновременно на двух каналах – "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона". На данный момент у видео на первом канале больше 390 тыс. просмотров, на втором – свыше 610 тыс.

"Меньше чем за сутки после премьеры мы видим такие результаты! Дальше – больше! Такие цифры говорят о том, что ток-шоу "ГОРДОН" – это территория правды и свободы, что людям важно слышать четкие позиции и прогнозы авторитетных политиков и экспертов. Мы видим, что голос Украины услышан огромным количеством людей во всем мире", – написал на следующий день после премьеры Гордон на своей странице в Facebook.

Первый эфир был посвящен возможному новому широкомасштабному военному нападению России на Украину. Гостями ток-шоу стали:

  • Курт Волкер, специальный представитель Госдепартамента США по Украине в 2017–2019 годах;
  • Виктор Шендерович, российский писатель, публицист и оппозиционер, покинувший Россию из-за угрозы уголовного преследования;
  • Игорь Смешко, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (1997–2000), глава СБУ (2003–2005);
  • Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер;
  • Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины (2014–2021);
  • Сергей Пугачев, российский бизнесмен, живущий во Франции, бывший член Совета Федерации РФ и бывший близкий друг президента России Владимира Путина;
  • Дэвид Харрис, генеральный директор Американского еврейского комитета (AJC) – одной из старейших и самых влиятельных еврейских правозащитных организаций в мире;
  • Степан Хмара, диссидент, народный депутат Украины (1990–1998, 2002–2006), Герой Украины;
  • Евгений Комаровский, педиатр;
  • Андрей Илларионов, эксперт Украинского института будущего, советник Путина по экономике (2000–2005);
  • Андрей Данилко, украинский артист, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка.
  • Владимир Замана, начальник Генштаба ВСУ (2012–2014), генерал-полковник;
  • Маргулан Сейсембаев, бизнесмен и инвестор из Казахстана;
  • Юрий Бутусов, главный редактор издания "Цензор.НЕТ".
ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Гордон – один из самых известных интервьюеров в Украине. За свою профессиональную карьеру записал более 1000 интервью. Ранее журналист выпускал газету "Бульвар Гордона", до декабря 2019 года был ее главным редактором, но затем передал ее издательство ООО "Мега-пресс групп". Журналист сказал, что эра печатных изданий заканчивается и он хочет сконцентрироваться на развитии интернет-издания "ГОРДОН" и собственных YouTube-проектов.

Сейчас у журналиста два YouTube-канала: канал "Дмитрий Гордон" он завел 19 июня 2011 года, а канал "В гостях у Гордона" – спустя год, 20 июня 2012-го. На первом канале Гордон публикует интервью, которые он дает другим журналистам, видеообращения на актуальные темы, выпуски программы "ГОРДОН", а также проводит прямые трансляции, во время которых общается с подписчиками. На втором канале Гордон выкладывает интервью с выдающимися современниками (актерами, режиссерами, писателями, спортсменами, политиками, учеными), записанные в рамках проекта "В гостях у Дмитрия Гордона". На первом канале сейчас 1,7 млн подписчиков, на втором – 2,39 млн.

Теги: интернет, Дмитрий Гордон, рейтинг, YouTube, Алеся Бацман, видео, журналисты, ток-шоу, ведущий, ток-шоу "ГОРДОН"
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Юрист Федоренко: Украина имеет право на списание внешних долгов. Нужно усадить кредиторов за стол переговоров
Юрист Федоренко: Украина имеет право на списание внешних долгов. Нужно усадить кредиторов за стол переговоров G
Елена ПОСКАННАЯ
Посол Израиля в Украине Бродский: В независимой Украине нет и никогда не было государственного антисемитизма
Посол Израиля в Украине Бродский: В независимой Украине нет и никогда не было государственного антисемитизма G
Наталия ДВАЛИ
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов
Как мир реагирует на угрозу вторжения РФ и кто помогает Украине? Рассказываем на примере восьми государств и двух союзов G
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS