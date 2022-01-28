Ток-шоу "ГОРДОН" набрало больше миллиона просмотров и вошло в топ самых популярных видео YouTube

Во время эфира авторы и ведущие программы – украинские журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман – подчеркнули, что это первое в мире общественно-политическое ток-шоу именно на платформе YouTube. Трансляция шла одновременно на двух каналах – "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона". На данный момент у видео на первом канале больше 390 тыс. просмотров, на втором – свыше 610 тыс.

"Меньше чем за сутки после премьеры мы видим такие результаты! Дальше – больше! Такие цифры говорят о том, что ток-шоу "ГОРДОН" – это территория правды и свободы, что людям важно слышать четкие позиции и прогнозы авторитетных политиков и экспертов. Мы видим, что голос Украины услышан огромным количеством людей во всем мире", – написал на следующий день после премьеры Гордон на своей странице в Facebook.

Первый эфир был посвящен возможному новому широкомасштабному военному нападению России на Украину. Гостями ток-шоу стали:

Курт Волкер , специальный представитель Госдепартамента США по Украине в 2017–2019 годах;

, специальный представитель Госдепартамента США по Украине в 2017–2019 годах; Виктор Шендерович , российский писатель, публицист и оппозиционер, покинувший Россию из-за угрозы уголовного преследования;

, российский писатель, публицист и оппозиционер, покинувший Россию из-за угрозы уголовного преследования; Игорь Смешко , начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (1997–2000), глава СБУ (2003–2005);

, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (1997–2000), глава СБУ (2003–2005); Гарри Каспаров , 13-й чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер;

, 13-й чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер; Арсен Аваков , министр внутренних дел Украины (2014–2021);

, министр внутренних дел Украины (2014–2021); Сергей Пугачев , российский бизнесмен, живущий во Франции, бывший член Совета Федерации РФ и бывший близкий друг президента России Владимира Путина;

, российский бизнесмен, живущий во Франции, бывший член Совета Федерации РФ и бывший близкий друг президента России Владимира Путина; Дэвид Харрис , генеральный директор Американского еврейского комитета (AJC) – одной из старейших и самых влиятельных еврейских правозащитных организаций в мире;

, генеральный директор Американского еврейского комитета (AJC) – одной из старейших и самых влиятельных еврейских правозащитных организаций в мире; Степан Хмара , диссидент, народный депутат Украины (1990–1998, 2002–2006), Герой Украины;

, диссидент, народный депутат Украины (1990–1998, 2002–2006), Герой Украины; Евгений Комаровский , педиатр;

, педиатр; Андрей Илларионов , эксперт Украинского института будущего, советник Путина по экономике (2000–2005);

, эксперт Украинского института будущего, советник Путина по экономике (2000–2005); Андрей Данилко , украинский артист, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка.

, украинский артист, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка. Владимир Замана , начальник Генштаба ВСУ (2012–2014), генерал-полковник;

, начальник Генштаба ВСУ (2012–2014), генерал-полковник; Маргулан Сейсембаев , бизнесмен и инвестор из Казахстана;

, бизнесмен и инвестор из Казахстана; Юрий Бутусов, главный редактор издания "Цензор.НЕТ".

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube