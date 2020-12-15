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Александр Невзоров
Александр Невзоров

Российский публицист.


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На параде в Баку показали российскую супертехнику после реального боя. Искореженную и закопченную. Русским патриотам было больно

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В Баку прошел парад победы. Этот день победы попортил настроение всем. Подлинный автор карабахской истории, президент Турции Эрдоган был в отвратительном настроении – это было заметно. Он все время косился на президента Азербайджана Алиева – то посматривал на его нос, то скашивал глаза на свой нос. А потом и вовсе мрачно уставился в пространство с отсутствующим видом – и он был прав.

Этим президентам – Турции и Азербайджана – никогда рядом лучше не стоять. Наблюдается огромное носовое несоответствие. Мы знаем, как много значит внешность для политика. Эрдоган рядом с Алиевым выглядел как обыкновенный дед Щукарь. Янычарского, да и просто турецкого в нем оказалось маловато. Вот, подбирая артиста на роль главы турок, на этом кастинге у Эрдогана шансов, честно говоря, не было бы. Очень плохое настроение было у Эрдогана на параде. Он откровенно переживал за свой несолидный, неянычарский, можно сказать, рязанский нос. Под таким носом бессмысленно разводить бравые турецкие усы – они будут насмешкой над носом. Над таким носом глупо возвышать чалму – получится Вятский драматический театр.

В общем, шмыгал он грустным рязанским носом, а Алиев размахивал своим турецким и элегантным – над топающими пятнистыми солдатиками – и торжествовал. Алиев, конечно, стелился, 2000 раз раскланялся, подносил рахат-лукум, но так и не понял, почему Эрдоган злобно пыхтел в свои усики, которые напоминают общую зубную щетку в детдоме. На возрождателя Османской империи Алиев, конечно, похож больше.

Я бы рекомендовал Алиеву, если он дорожит братской связью турецкого и азербайджанского народов, мчаться к пластическому хирургу и уменьшать главную достопримечательность своей физиономии. Можно оставить ту же форму, но уменьшив ее раз в пять. Иначе союз невозможен. И возрождение Османской империи тоже.

Надо сказать честно, что Эрдоган был не единственный, кому бакинский парад ужасно попортил настроение. Про армян я уж не говорю. Все было придумано так, чтобы сделать им максимально больно. И в этом смысле все получилось. Но были те, кому было еще больнее, чем армянам и даже Эрдогану.

Больнее всего было русским патриотам. Для них бакинский день победы стал смертельным зрелищем. Неслучайно на самых главных каналах не было ни единого кадрика… И дело не в поверженном союзнике. Не в Армении, о которую теперь Баку вытирает ноги. Нет. Москве по фигу на самом деле Армения. Там нет ни людоедов, ни отравителей, ни маньяков в руководстве. Не присутствуют шизофреники и серийные убийцы, как в Беларуси. То есть особых причин у Москвы любить Армению нет.

Не военный позор Армении переживала Москва. Причина боли была совсем в другом. И это действительно была лютая боль. Дело в том, что бакинские варвары в совершенно непотребном виде искореженную и закопченную провезли по улицам Баку русскую мечту, национальную идею России – технику.

Азербайджан хвастался перед всем миром своими трофеями: он показал всю ту технику, что Москва тихонько передавала последние годы Карабаху. Погибшую и искореженную. Все то же самое, что так гордо показывали на параде 9 мая в Москве, провезли и в Баку.

Москва показала, как это выглядит свежим, покрашенным, надраенным и на параде. А Баку показал российскую супертехнику после реального боя. И показал ее истинную цену: С-300, С-400, "Панцири", "Грады", "Триумфы", танки, БРДМ, БТР, БМП – все, на что молится Россия. У нее, конечно, много богов, но Иисус, к примеру, занимает местечко где-то между "Градом" и "Панцирями".

Баку крайне жестко продемонстрировал те же самые штуки, которые служат идолами русских парадов, но уже после встречи с маленькими еврейскими и турецкими беспилотниками.

Источник: nevzorovofficial / Instagram

Теги: Россия, Александр Невзоров, Армения, Азербайджан, военная техника, парад
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