В Питере адский скандал. Вероятно, церковникам показалось, что коронавирус как-то медлит, тормозит и робеет. И в бывшем музее атеизма быстренько организовали массовое целование кусков чьего-то сушеного трупа и раскрашенных досок. Это, несомненно, поможет бедному вирусу. Но результаты поцелуйчиков проявятся чуть позже.

Зато в Радомышле все получилось. Там всего за один раз удалось инфицировать сразу пять прихожан с помощью так называемого причастия.

Напомню, что причастие – это смесь теплого вина, раскисшей булки и слюней предыдущих причастников. Верующие поедают эту смесь из одной посуды одной и той же ложкой. Правда, сами участники уверены, что таким образом они едят мясо и пьют кровь человека – раввина, убитого 2000 лет тому назад.

Церковь была, есть и будет виртуозом в деле распространения различной заразы. Конкурировать с ней в этом деле невозможно. Именно благодаря ей, ее принципиальной антисанитарии и ее массовым обрядам Юстинианова чума, а затем и Magna Pestis (Великая чума) смогли завалить миллионами трупов Европу и русскую часть Орды. Чуть позже церковь взялась распространять холеру и добилась в этом деле потрясающих успехов.

Следует отметить, что все без исключения пандемии становились супердоходными для церкви. Сегодня она решила послужить коронавирусу. Нет сомнений, что и с этой задачей ей удастся справиться, так как все обряды церкви являются идеальным способом передачи патогенов от человека к человеку.

Источник: nevzorovofficial / Instagram