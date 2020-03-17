Клуб читателей
ГОРДОН
 
Александр Невзоров
Александр Невзоров

Российский публицист.


все материалы автора

Все без исключения пандемии становились супердоходными для церкви. Сегодня она решила послужить коронавирусу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

В Питере адский скандал. Вероятно, церковникам показалось, что коронавирус как-то медлит, тормозит и робеет. И в бывшем музее атеизма быстренько организовали массовое целование кусков чьего-то сушеного трупа и раскрашенных досок. Это, несомненно, поможет бедному вирусу. Но результаты поцелуйчиков проявятся чуть позже.

Зато в Радомышле все получилось. Там всего за один раз удалось инфицировать сразу пять прихожан с помощью так называемого причастия.

Напомню, что причастие – это смесь теплого вина, раскисшей булки и слюней предыдущих причастников. Верующие поедают эту смесь из одной посуды одной и той же ложкой. Правда, сами участники уверены, что таким образом они едят мясо и пьют кровь человека – раввина, убитого 2000 лет тому назад.

Церковь была, есть и будет виртуозом в деле распространения различной заразы. Конкурировать с ней в этом деле невозможно. Именно благодаря ей, ее принципиальной антисанитарии и ее массовым обрядам Юстинианова чума, а затем и Magna Pestis (Великая чума) смогли завалить миллионами трупов Европу и русскую часть Орды. Чуть позже церковь взялась распространять холеру и добилась в этом деле потрясающих успехов.

Следует отметить, что все без исключения пандемии становились супердоходными для церкви. Сегодня она решила послужить коронавирусу. Нет сомнений, что и с этой задачей ей удастся справиться, так как все обряды церкви являются идеальным способом передачи патогенов от человека к человеку.

Источник: nevzorovofficial / Instagram

Теги: Россия, Александр Невзоров, Украина, церковь, коронавирус, Радомышль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
МВД Украины предлагает усилить наказание за нарушение правил карантина. Как борются с нарушителями в других странах?
МВД Украины предлагает усилить наказание за нарушение правил карантина. Как борются с нарушителями в других странах? G
Александр ПРИСЯЖНЫЙ
Смешко: Украине нужен механизм привлечения масштабных инвестиций из стран, которые реально помогают нам в сдерживании агрессии Кремля
Смешко: Украине нужен механизм привлечения масштабных инвестиций из стран, которые реально помогают нам в сдерживании агрессии Кремля G
  Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Путин таскает за собой в зарубежные поездки биотуалет. Раньше такого не было
  Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Путин таскает за собой в зарубежные поездки биотуалет. Раньше такого не было G
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS