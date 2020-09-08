Резкий судебный разворот в деле о долгах "Т.М.М." напрямую связан с окружением главы государства

Долги перед банками, рейдерский захват земли и бизнес в аннексированном Крыму – вот достаточно точная характеристика деятельности владельца строительной компании "Т.М.М." Николая Толмачева. Почему топовый аферист страны до сих пор не наказан? Ответ прост, но обо всем по порядку.

ООО "Фирма "Т.М.М." – долгожитель украинской строительной отрасли, начавшая свою деятельность в 1992 году. Ее владелец Николай Толмачев в 2011 году в рейтинге самых богатых украинцев занял 26-е место и одно время считался одним из наиболее богатых украинцев. Его состояние оценивалось в рекордные $892 млн.

Но последнее время похвастаться компании абсолютно нечем. Каждый год – если не история с мошенничеством или нарушением правил застройки, то скандал, связанный с коррупцией или жалобами жильцов на некачественное обслуживание.

Еще в 2012 году прокуратурой расследовалось уголовное дело по факту мошенничества должностных лиц "Т.М.М.", в связи с чем были проведены обыски в главном офисе компании.

В 2014 году был очередной скандал – налоговая предъявила "Т.М.М." штрафные санкции почти на 200 млн грн в результате проверки кассовых операций компании.

Еще один зашквар. Жильцы ЖК "Сонячна брама" обвинили "Т.М.М." в низком качестве предоставляемых коммунальных услуг и завышении тарифов на них. Еще одной претензией было то, что компания прилично сэкономила на строительстве, использовав дешевые строительные материалы. А потом Голосеевский районный суд Киева арестовал участок "СБ", на котором была возведена часть комплекса, поскольку "Т.М.М." его заняла самовольно без необходимых разрешительных документов.

Строительные скандалы, связанные с "Т.М.М.", не ограничивались Киевом. Так, жители ЖК "Ультра" в Харькове, обвинили компанию Толмачева в том, что она использовала запугивание и титушек, чтобы не дать им создать собственное ОСМД. Так как сама компания абсолютно не справлялась с обслуживанием дома. Кстати, Толмачев не стесняется использовать титушек в качестве запугивания жильцов или тех, кто представляет их права. Это было и в ЖК "Ультра", и в киевском ЖК "Авиатор". А некоторые дома до сих пор не могут создать ОСМД, поскольку они угрожают активистам.

Недавно в СМИ появилась информация, что пансионат "Севастополь", который до аннексии Крыма назывался "ТММ-Ялта" и принадлежал украинской компании ТММ, очень даже успешно работает, хоть и переписан на кипрскую компанию ТММ Real Estate Development Public Limited. Но владелец этой фирмы и украинского ООО "ТММ" – один и тот же: Николай Толмачев. Который теперь исправно платит налоги в российский бюджет.

И это лишь небольшая часть скандальных историй, связанных с "Фирмой "Т.М.М.". И возникает, на мой взгляд, правильный вопрос: как этому застройщику, замешанному в стольких громких делах, все это время удавалось оставаться безнаказанным? Ответ очевидный: все дело в "крышевании".

В 2016 году сразу три крупных украинских банка – "Укрсоцбанк", "ПУМБ" и "Ощадбанк" – обвинили "Т.М.М." в невыполнении кредитных обязательств на общую сумму более чем 1 млрд грн. В том же году было обращено взыскание на ипотечное имущество "Т.М.М." на сумму около 400 млн грн. В счет долга были взысканы даже автомобиль и квартира самого Николая Толмачева.

Самый большой долг "Т.М.М." был перед государственным "Ощадбанком" – порядка 750 млн грн.

Казалось бы, Толмачев везде проиграл. Его имущество продано за долги, а банки наконец-то получат хотя бы часть своих денег.

Но в 2019 году ситуация меняется. С августа 2019 года главой Службы безопасности Украины становится близкий соратник Зеленского, бывший руководитель ООО "Квартал 95" Иван Баканов. Двумя месяцами позже СБУ вновь открывает (а фактически возобновляет закрытое ранее Генпрокуратурой) производство по иску компании "Т.М.М." относительно якобы нарушений во время проведенных торгов по реализации ее имущества.

В результате по ходатайству следователей СБУ был наложен арест на ряд объектов, законность продажи которых ранее была подтверждена судом.

Возникает вопрос: что же могло так кардинально повлиять на позицию правоохранителей и вызвать столь откровенную благосклонность к "Т.М.М."?

Но тут оказалось, что финансовым директором "Т.М.М." является Лариса Чивурина, главный козырь которой в том, что она является женой Андрея Чивурина – редактора юмористического шоу "Лига смеха". Того самого, который создала студия "95 Квартал" во главе с Бакановым и непосредственно действующим президентом.

Для участников рынка вполне очевидно, что столь резкий судебный разворот в деле о долгах "Т.М.М." напрямую связан с "дружественными" отношениями руководства компании-должника с окружением главы государства. А от этого последствия могут оказаться печальными.

Во-первых, серьезные инвесторы больше не рискнут покупать подобные активы.

Во-вторых, это плохой сигнал для банковской системы страны. Банки и так с опаской выдают кредиты украинским предпринимателям.

В-третьих, это имидж самого президента. Неужели это того стоит?

Источник: Алина Логозяк / Facebook