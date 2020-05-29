В Днепре – картель из перевозчиков, предыдущие власти тупо уничтожили муниципальный электротранспорт в угоду частным перевозчикам

На злобу дня.

Лента исходит злобой: "Перестрелка в Броварах – это возврат в 90-е. Куда смотрит полиция?" И, конечно, активные граждане не забывают напомнить стране, что "Аваков – черт".

Но знаете, в чем одна из основных проблем нашей страны? Нет-нет, не в том, что в полиции таки есть проблемы, копившиеся годами. А в том, что огромное количество людей от простых граждан до лидеров общественного мнения наотрез отказываются видеть причинно-следственные связи и понимать суть проблем.

Мы все – общество простых решений. Рубят в городе деревья – мэр решил всех удушить (ни одному возмущенному не придет в голову, что иначе невозможно переложить подземные коммуникации, которым 65 лет).

Чиновники воруют – давайте всех расстреляем, лучше без суда и следствия (не будем создавать каждый день условия, чтобы это было делать все труднее и труднее (или даже невозможно), а именно всех поставим к стенке и пулю в лоб).

Залило улицу дождем – "Кто украл ливневки?" Хотя их не было еще со времен советской власти и целые жилмассивы в Украине построены с минимальным соблюдением строительных норм (особенно после войны).

Я уж не говорю о таком необъяснимом для обычного мозга феномене, как глобальное изменение климата.

Но самое страшное, что простые решения предлагают не просто граждане. Их предлагают политики. Все без исключения. Включая первых лиц государства.

А сегодня это вообще стало трендом. Виртуальная картинка подменила реальность.

Ладно. Так вот, мы же о перестрелке в Броварах за передел рынка перевозок.

Знаете, когда я стал городским головой, то столкнулся с тем, что у нас в Днепре – картель из перевозчиков, а предыдущие власти просто тупо уничтожили муниципальный электротранспорт в угоду частным перевозчикам.

Четвертый год я бьюсь с решением транспортной проблемы: покупаю новые троллейбусы, б/у трамваи, запускаю новые маршруты, мучаюсь с метро.

В ответ активные граждане требуют сделать весь транспорт бесплатным, постят в пабликах фото проржавевших маршруток и требуют запустить в городе подвесные поезда, чтобы было, "как в Сингапуре".

А помощи никакой. Вообще. Особенно от государственных организаций, которые обязаны дать четкие и понятные правила для официальных перевозчиков. Для тех предпринимателей, кто хочет и может покупать новый подвижной состав.

"Укртрансбезопасность" и Мининфраструктуры в основном безмолвствуют, пока на рынке "черных" и "серых" перевозок крутятся огромные деньги.

Но кого в обществе интересует суть проблем? Зато менты, как обычно, во всем виноваты...

Мы – общество простых решений. И тем, кто тяжело и каждый день работает, – ой, как трудно. Но мы справимся.

Потому что у нас (тех, кто находится между молотом общественного мнения и наковальней паралича государственного управления) нет другого выхода, кроме как стиснуть зубы и молча е…ошить.

Цок-цок.

Источник: Borys Filatov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора