Если Зеленский намеренно подбирал себе во фракцию льстецов и подхалимов, то у него получилось

М-дя... Очередное днище. Когда депутат от "слуги" говорит, что он и его однопартийцы – микробы в сравнении с Зеленским, то у меня начинается хохот. Такого самоунижения я давно ни от кого не видел.

Зеленский, который и через год президентства является профаном в политике и эталоном некомпетентности, оказался образцом для подражания. Жду следующих шагов от моносброда. Могут начать бичевать себя в ВР, выкручиваться, что они – пыль и плесень под ногами величайшего политика современности по версии Ермака и Мендель.

Еще у них есть вариант сказать, что каждый "слуга" – это жалкое отражение мудрости Владимира Александровича, да будет прославлен он во веки веков, а имя его да будет высечено на воротах госдачи в Конча-Заспе. И обязательно надо утро в ВР начинать с песнопения во здравие гаранта и прихода во власть. Практикум могут пройти у величайшего из всех Туркменбаши Гурбангулы Бердымухамедова. Осталось дождаться, когда они себе татуху с Зе набьют. На копчике. Каждый.

В общем, фракцию "слуг" пора справедливо переименовать в "прислугу". Хотя, может, Зеленский намеренно подбирал себе льстецов и подхалимов? Если да, то у него получилось. А может, их всех тоже Маша Фокина пристроила? Тогда это многое объясняет.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора