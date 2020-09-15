ГОРДОН
 
 
Борислав Береза
Борислав Береза

Бывший внефракционный народный депутат Украины.


все материалы автора

Если Зеленский намеренно подбирал себе во фракцию льстецов и подхалимов, то у него получилось

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

М-дя... Очередное днище. Когда депутат от "слуги" говорит, что он и его однопартийцы – микробы в сравнении с Зеленским, то у меня начинается хохот. Такого самоунижения я давно ни от кого не видел.

Зеленский, который и через год президентства является профаном в политике и эталоном некомпетентности, оказался образцом для подражания. Жду следующих шагов от моносброда. Могут начать бичевать себя в ВР, выкручиваться, что они – пыль и плесень под ногами величайшего политика современности по версии Ермака и Мендель.

Еще у них есть вариант сказать, что каждый "слуга" – это жалкое отражение мудрости Владимира Александровича, да будет прославлен он во веки веков, а имя его да будет высечено на воротах госдачи в Конча-Заспе. И обязательно надо утро в ВР начинать с песнопения во здравие гаранта и прихода во власть. Практикум могут пройти у величайшего из всех Туркменбаши Гурбангулы Бердымухамедова. Осталось дождаться, когда они себе татуху с Зе набьют. На копчике. Каждый.

В общем, фракцию "слуг" пора справедливо переименовать в "прислугу". Хотя, может, Зеленский намеренно подбирал себе льстецов и подхалимов? Если да, то у него получилось. А может, их всех тоже Маша Фокина пристроила? Тогда это многое объясняет.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: депутаты, Борислав Береза, Владимир Зеленский, Слуга народа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Германия может позволить другим сделать грязную работу". Что говорят о судьбе "Северного потока – 2" после отравления Навального
"Германия может позволить другим сделать грязную работу". Что говорят о судьбе "Северного потока – 2" после отравления Навального G
Елена КРАВЧЕНКО
Кучеренко: Мои дети учатся в Киеве, а не в Штатах или Англии
Кучеренко: Мои дети учатся в Киеве, а не в Штатах или Англии G
Татьяна РАЙДА
Жертвы "Новичка", полония и других ядов. Самые громкие отравления за время президентства Путина
Жертвы "Новичка", полония и других ядов. Самые громкие отравления за время президентства Путина G
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Требует вернуть ценности. Кэмпбелл судится с российским бизнесменом Дорониным
Требует вернуть ценности. Кэмпбелл судится с российским бизнесменом Дорониным
"Буду ловить звезды". Огневич сфотографировалась в прозрачной комбинации
"Буду ловить звезды". Огневич сфотографировалась в прозрачной комбинации
"Наконец-то что-то другое". В сети обсуждают образ Тины Кароль в латексе и коже
"Наконец-то что-то другое". В сети обсуждают образ Тины Кароль в латексе и коже
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила лирическую песню. Аудио
"О чем говорить, если даже участники забывают поблагодарить постановщика". Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" рассказала о закулисье проекта
"О чем говорить, если даже участники забывают поблагодарить постановщика". Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" рассказала о закулисье проекта
  "Отец". Вышел трейлер фильма с Хопкинсом и Колман. Видео
  "Отец". Вышел трейлер фильма с Хопкинсом и Колман. Видео
Горбунов показал, как проводит вечер в компании сына
Горбунов показал, как проводит вечер в компании сына
"Я в пустоте. Мне очень тяжело!". Экс-жена Павлика опубликовала видео покойного сына на 40-й день после его смерти
"Я в пустоте. Мне очень тяжело!". Экс-жена Павлика опубликовала видео покойного сына на 40-й день после его смерти
Звезда "Секса в большом городе" Никсон отреагировала на заявление автора "Гарри Поттера" о трансгендерах
Звезда "Секса в большом городе" Никсон отреагировала на заявление автора "Гарри Поттера" о трансгендерах
Паперная рассказала, как возраст изменил отношение к своей внешности
Паперная рассказала, как возраст изменил отношение к своей внешности
Кузнецова показала грудь 13-го размера в сетке
Кузнецова показала грудь 13-го размера в сетке
"Чтобы не позориться". Фреймут после второго эфира хотела отказаться от участия в "Танцах со звездами"
"Чтобы не позориться". Фреймут после второго эфира хотела отказаться от участия в "Танцах со звездами"
"Так плохо мне не было никогда!" Остапчук рассказал о симптомах COVID-19
"Так плохо мне не было никогда!" Остапчук рассказал о симптомах COVID-19
  "Був би цирк, а клоуни знайдуться". Группа "Жадан і Собаки" презентовала песню "Вова". Видео
  "Був би цирк, а клоуни знайдуться". Группа "Жадан і Собаки" презентовала песню "Вова". Видео
"В этом наша сила, а для кого-то это препятствие". Молодая жена Павлика рассказала об отношениях с ним
"В этом наша сила, а для кого-то это препятствие". Молодая жена Павлика рассказала об отношениях с ним
"Как быстро растут дети". Тодоренко показала, как ее сын Майкл занимается спортом
"Как быстро растут дети". Тодоренко показала, как ее сын Майкл занимается спортом
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS