Нардеп от "Слуги народа" Качура: В отношении Зеленского мы все – микробы

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что нет рейтинга "Слуги народа" и Кабмина, есть только рейтинг президента Владимира Зеленского.

Члены партии "Слуга народа" (СН) – микробы относительно президента Украины Владимира Зеленского. Об этом народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил НВ в интервью, которое было опубликовано 14 сентября.

"Микробы бывают не только вредными, но и полезными. В отношении Зеленского мы все – микробы. Мы не являемся большими политиками, какими некоторые себя возомнили через год. Понятно, что нет рейтинга СН, нет рейтинга Кабмина, есть только рейтинг президента. Не было бы Зеленского – не было бы партии "Слуга народа". Но те, кто об этом забывают, на мой взгляд, являются микробами", – объяснил Качура.

31 августа, выступая на съезде партии "Слуга народа", Зеленский назвал некоторых нардепов "микробами", потому что они забыли, для чего попали в Верховную Раду. "Они микробы, они бактерии в вашем здоровом организме, но, к счастью, их очень мало и они слабы. И я уверен, что мы не заметим их на пути к успеху. И их никогда не вспомнит история, даже не вспомнит их имена", – сказал президент, не уточнив, кого именно из депутатов он имел в виду.

Фракция "Слуги народа", являющаяся в парламенте монобольшинством и поддерживающая политику Зеленского, состоит из 247 депутатов.