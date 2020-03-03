Зеленский понимает, что в стране полностью разрушена вся вертикаль власти. Что надо делать? Правильно. Отменить закон о люстрации

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Люстрация или кастрация.

Примерно этот вопрос будет рассмотрен в нашем "доблестном" Конституционном Суде (КС). Доблестном потому, что там всегда очень чутко реагировали на любые пожелания любой власти и с удовольствием подстраивали под эти желания положения нашей Конституции.

Надо принимать постреволюционный закон о люстрации? Та легко. Причем все в соответствии с Основным законом. И неважно, что так называемая люстрация во многих своих положениях нарушала права человека, и из-за этого решения тысячи госслужащих остались без работы. Политическая целесообразность взяла верх. Более того, именно этот закон за пять лет уничтожил всю систему управления в стране. Но это такое. Главное, что тогда это было нужно власти.

Прошло время. Власть сменилась. И сегодня этой власти понадобились старые кадры, которые, в отличие от "мальчиков на самокатах" и "девочек из благотворительных организаций", понимают, как управлять государственным аппаратом и как функционирует государство. Зеленский понимает, что дальше так продолжаться не может, так как в стране полностью разрушена вся вертикаль власти и принятие государственных решений. Что надо делать? Правильно. Отменить закон о люстрации, признав многие его положения неконституционными. Тем более, что и Венецианская комиссия давно об этом говорила, а сейчас даже приняла соответствующее решение.

И тут за дело взялся наш доблестный и принципиальный КС, который запросто может принимать любые решения. Даже противоположного направления. Главное, что все они будут в "строгом соответствии с Конституцией Украины".

Однако однозначной трактовки не будет. Будет принято "соломоново" решение. Как говорится, и нашим, и вашим. Чтобы и рыбку съесть, и... себя не обидеть. Да и нельзя одним махом отменить люстрацию, ведь государство должно будет выплатить миллиарды гривен компенсации всем пострадавшим от очередного "злочинного" режима. А таких денег в казне нет. Да и прецедент будет нехороший.

Вот потому, и примет наш самый справедливый и политически неподкупный суд замечательное конституционное решение, суть которых будет в следующем. Определенные категории служащих будут выведены из-под люстрации, а некоторые нет. Прогнозирую. Прокурорские и члены госаппарата правительства или областных администраций будут "освобождены" и смогут "загладить" свою вину, потрудившись на благо государства. Остальные продолжат подавать судебные иски и выигрывать их в международных судах. Глядишь, через пару лет в итоге все будут реабилитированы.

Так и живем, в промежутках между законом и политической целесообразностью, между революционным напором и здравым смыслом.

В общем, предыдущий закон кастрируют. Но жить будет. Собственно, как и само понятие политической люстрации, когда человек без решения суда признается почти преступником...

Источник: "ГОРДОН"