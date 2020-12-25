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Сергей Фурса
Сергей Фурса

Инвестиционный банкир. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.


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Если Украина уйдет в дефолт, долги никуда не исчезнут – их придется выплатить. А следующий заем будет стоить нам гораздо дороже, чем сейчас

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А что там у нас с долгом?

Шок. Сенсация. Внешнее управление. Буржуи опять выкачивают последние соки из маленького украинца.

На этой неделе прессу облетела очередная сенсация от Счетной палаты. Эти ребята непонятно как считают, но очень хорошо манипулируют цифрами, которых у них много. И раз за разом рождают сенсации на пустом месте.

Вот и сейчас. Снова о долге. Глава Счетной палаты вышел и заявил, что в этом году каждый маленький украинец отдал супостату, этим невидимым акулам финансового мира по 3 тыс. грн. А треть бюджета ушла на выплаты долгов этим же ненавистным финансовым спекулянтам.

Итак, есть две цифры: 3 тыс. грн и треть. Что за ними скрывается? За ними скрывается ложь и манипуляция.

Сначала о лжи. Любимый тезис русской пропаганды с каналов Медведчука и Коломойского – о том, что треть бюджета мы отдаем "туда". И если эту треть оставить себе, то мы заживем как никогда хорошо.

Вот это ложь. Почему? Потому что никто не отдает треть денег налогоплательщиков кредиторам. В бюджете есть доходы. Это деньги налогоплательщиков. И есть расходы. Это то, куда деньги налогоплательщиков идут. И в расходах нет статьи "выплата кредитов". Как такое возможно, спросите вы? Очень просто – все кредиты погашаются за счет новых кредитов. Это все внебюджетная история. И да, это не особая украинская долговая кабала. Так поступают во всем мире.

Что произойдет, если вы не отдадите долги? Очень просто – вам не дадут новые. Вы же в дефолте. Таким деньги не дают. В итоге у вас ничего не прибудет. А только убудет. Почему убудет? Потому что каждый год Украина привлекает долги не только для погашения долга, но и для финансирования дефицита бюджета, который возникает, когда денег, собранных с налогоплательщиков, не хватает, чтобы финансировать все, что запланировано. И, например, чтобы профинансировать еще 100 500 км дорог, берут новый долг. И это тоже стандартная мировая практика.

Общий вывод – ложь, целью которой является подтолкнуть обывателя к неправильным выводам. И сделать простого украинца еще беднее. А дефолт точно сделает беднее.

Второй тезис – каждый украинец уплатил финансовым воротилам по 3 тыс. грн. В принципе, любой тезис такого рода манипулятивен. Просто потому, что если разделить любую сумму на каждого украинца, то получится впечатляюще. А если еще написать, сколько выплачивает ежегодно каждый немец, японец или американец, то вообще страшно станет.

Итак, речь идет о процентах по обслуживанию долга. И вот эти деньги реально идут из бюджета. Как в Украине, так и во всем мире. В Украине стоимость обслуживания долга составляет порядка 10% от бюджета. Это не так и много, но и не мало. Такая себе средняя температура по больнице.

Надо ли уменьшать эту цифру? Безусловно. Как ее можно уменьшить?

Во-первых, контроль дефицита бюджета, чтобы долги не росли опережающе. То есть жизнь по средствам. То, что от нас постоянно требует МВФ, кстати. И обычно труднее всего сдерживать себя популистам, которые то миллионы километров дорог хотят построить, то минимальную зарплату поднять без каких-либо на то оснований.

Во-вторых, надо, чтобы нам больше доверяли. Ведь что такое проценты по кредиту? Это плата за риск. И чем меньше доверия к тому, кто берет в долг, тем выше проценты. Украине не доверяют. И инвесторов можно понять. Во-первых, Украина – специалист по кризисам. А во-вторых, отсюда постоянно слышны идеи о дефолте. Представьте себе, что супружеская пара пришла к своим знакомым в гости и хочет одолжить денег. И пока жена просит об этом, рядом сидит муж и философствует, что долги отдают только трусы. Дадут такой паре в долг?

И да, это не заговор инвесторов. Нет трех буржуев, которые сидят и решают, что для Украины кредиты будут стоить дорого, а для Польши дешево. Это огромный конкурентный рынок, где тысячи управляющих фондами конкурируют друг с другом, кто больше заработает. И если они увидят, что доходность в Украине превышает ее риски, то тут же продадут, предположим, долги Замбии и побегут покупать Украину.

Но пока не бегут. Потому что Украина не доказала, что она надежный заемщик. И ждут все эти люди сигналов от МВФ, который должен подтвердить, что да, страна адекватна и меняется в лучшую сторону.

Что будет, если Украина уйдет в дефолт? Помимо кризиса, инфляции и девальвации. Во-первых, долги никуда не исчезнут. И потом их все равно придется выплатить. А во-вторых, в следующий раз, когда вы придете занимать, это будет для вас стоить очень дорого. Гораздо дороже, чем сейчас.

Что у нас с долгом в итоге? Он дорогой, и его стоимость надо уменьшать. И желательно снижать долговую нагрузку, а именно отношение госдолга к ВВП. Для этого надо просто жить по средствам и контролировать дефицит бюджета. И, кстати, как только ваш долг начнет снижаться, и его стоимость будет падать, ведь инвесторы будут считать вас еще менее рискованным вложением. Ведь чем меньше долг, тем меньше вероятность, что однажды в чью-то буйную кучерявую головушку придет идея о дефолте.

Это долгий путь. И Украина шла по нему с 2017 года. Когда отношение госдолга к ВВП снизилось с 80% до 50% от ВВП. Когда заход иностранцев в украинские облигации внутреннего госзайма сделал эти заимствования в два (!) раза дешевле.

А что нам предлагают Медведчуки, Шарии и прочие Дубинские? Простой путь. Кинуть всех. И, как любой простой и приятный путь, этот ведет к катастрофе.

И понятно, зачем катастрофа нужна "посипакам" Путина и Коломойского. Но зачем она простым украинцам? Тем самым, с чьих налогов каждый год платятся те самые пресловутые 3 тыс. грн на человека?

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, МВФ, ВВП, бюджет, дефолт, пропаганда, долги, кредиты, Сергей Фурса
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