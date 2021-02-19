ГОРДОН
 
 
Анатолий Гриценко
Анатолий Гриценко

Министр обороны Украины (2005–2007). Народный депутат Украины (2007–2014).


все материалы автора

"Новым" владельцем канала "Прямий" стала Prime Asset Capital. Это офшор Порошенко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Спектакль "Порошенко купил сам у себя канал" – на кого рассчитан? Всем и без спектакля было ясно, чей это канал и кого он ежедневно рекламирует.

Хочу другое вам напомнить, потому что забывается. Помните резонансное журналистское расследование Panama Papers о топ-чиновниках разных государств, которые через скрытые офшоры отмывали грязные средства, финансировали различные схемы, недоплачивая налоги своим собственным государствам?

Там и фамилия мародера прозвучала с его офшором Prime Asset Capital, вспомнили? Так вот сейчас, во время спектакля с "покупкой" канала, сказано четко и ясно из его уст: "новым" владельцем "Прямого" канала стала Prime Asset Capital, которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу.

Когда в первые патриоты страны лезет офшорник, который десятилетиями работал и сейчас работает через офшоры, чтобы недоплачивать налоги своим солдатам, своим учителям и врачам, своим пенсионерам и ветеранам АТО, – его избиратели, зная это, и в дальнейшем будут его любить?

Источник: Анатолій Гриценко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Теги: Анатолий Гриценко, Петр Порошенко, офшор, Panama papers, Прямий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
В Украине дважды сорваны поставки вакцины от коронавируса. Главное
В Украине дважды сорваны поставки вакцины от коронавируса. Главное G
Наталия ДВАЛИ
Осужденная за стрим белорусская журналистка Андреева: Раздеваться догола при досмотре унизительно, пищу невозможно в рот взять. Но утешала мысль: я не одна
Осужденная за стрим белорусская журналистка Андреева: Раздеваться догола при досмотре унизительно, пищу невозможно в рот взять. Но утешала мысль: я не одна G
Елена ПОСКАННАЯ
  Ройзман о "дворце Путина": В гробу карманов нет
  Ройзман о "дворце Путина": В гробу карманов нет G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочь Мосс в мини-платье снялась для обложки японского глянца
Дочь Мосс в мини-платье снялась для обложки японского глянца
Вера Брежнева выпустила "презерватив для ресниц"
Вера Брежнева выпустила "презерватив для ресниц"
Джамала показала младшего сына
Джамала показала младшего сына
Остапчук рассказал, кем работал до того, как стать ведущим
Остапчук рассказал, кем работал до того, как стать ведущим
Родители Фриске ищут покупателя на квартиру, часть которой принадлежит ее сыну от Шепелева
Родители Фриске ищут покупателя на квартиру, часть которой принадлежит ее сыну от Шепелева
"Как дитя зачать!" Тарзан создал портрет своего сына от Королевой
"Как дитя зачать!" Тарзан создал портрет своего сына от Королевой
"Фу, господи". Ткач на отдыхе в Доминиканской Республике стал жертвой писающей обезьяны. Видео
"Фу, господи". Ткач на отдыхе в Доминиканской Республике стал жертвой писающей обезьяны. Видео
Осадчая показала, как отпраздновала день рождения младшего сына
Осадчая показала, как отпраздновала день рождения младшего сына
  21-летняя падчерица вице-президента США дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. Видео
  21-летняя падчерица вице-президента США дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. Видео
"Я лично обожаю эту запеканку!". Эктор Хименес-Браво поделился рецептом
"Я лично обожаю эту запеканку!". Эктор Хименес-Браво поделился рецептом
Российская актриса-оппозиционерка Лазарева: Что мне теперь терять? Меня сейчас можно только убить
Российская актриса-оппозиционерка Лазарева: Что мне теперь терять? Меня сейчас можно только убить
  "Крок". Khayat презентовал композицию о жажде любви. Аудио
  "Крок". Khayat презентовал композицию о жажде любви. Аудио
"То, что обычно видит гинеколог", "Фу-у-у", "Совсем порнухой несет". Maruv широко расставила ноги перед камерой
"То, что обычно видит гинеколог", "Фу-у-у", "Совсем порнухой несет". Maruv широко расставила ноги перед камерой
"Без усов и волос лучше", "Не то, что сейчас". В сети обсуждают образ Цимбалюка с короткой стрижкой
"Без усов и волос лучше", "Не то, что сейчас". В сети обсуждают образ Цимбалюка с короткой стрижкой
  "Вы – обслуживающий еб...ный персонал. Нищие у...бища". Блогер из России выбросила вещи визажистов в подъезд, а их выгнала из квартиры
  "Вы – обслуживающий еб...ный персонал. Нищие у...бища". Блогер из России выбросила вещи визажистов в подъезд, а их выгнала из квартиры
Джамала позировала на крыше киевской высотки
Джамала позировала на крыше киевской высотки
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS