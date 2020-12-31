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Хикмет Джавадов
Хикмет Джавадов

Председатель Всеукраинской общественной организации "Объединенная диаспора азербайджанцев Украины".


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Азербайджан стал первым государством, которое решило "замороженный конфликт" и восстановило территориальную целостность военным путем

Это был поистине исторический год для каждого азербайджанца, вне зависимости от того, в какой стране мира он проживает. Ведь мы провожаем 2020 год в статусе государства, победившего в войне, освободившего находившиеся более 25 лет под армянской оккупацией земли нашей родины. Это была победа, достигнутая не благодаря, а вопреки ожиданиям и даже планам ведущих мировых держав, которые были вполне довольны "замороженным" состоянием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявляя о признании территориальной целостности нашего государства, но не оказывая никакого давления на Армению, не вводя санкций против нее.

Хотя эта страна открыто игнорировала международное право, где принцип территориальной целостности превалирует над правом наций на самоопределение, и четыре резолюции Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН, в которых содержался призыв о выводе всех армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана. Более того, премьер-министр Армении Никол Пашинян стал автором заявления о том, что "Карабах – это Армения и точка". После которого исчез смысл в мирных переговорах по урегулированию карабахского конфликта. Тем более, что отправленный в отставку после разгрома армянской армии в 44-дневной войне министр обороны Армении Давид Тоноян также сделал шокирующее и циничное заявление о том, что "новая война с Азербайджаном – это новые захваченные территории".

В этих условиях, когда армянская сторона регулярно совершала еще и военные провокации, вроде той, что произошла в июле на товузском направлении, большая война стала неизбежной. И она грянула 27 сентября, после очередной армянской провокации. Ответ на которую был разрушительным. Азербайджан приступил к операции "Железный кулак", обрушив на оккупантов всю мощь нашей армии, по праву считающейся сильнейшей на Южном Кавказе и одной из сильнейших на пространстве бывшего СССР.

В итоге из-под армянской оккупации были освобождены Шуша, Лачин, Джабраил, Физули, Зангилан, Губадлы, Агдам, Гадрут, сотни и сотни сел, был восстановлен контроль над азербайджано-иранской границе. Азербайджанские воины взяли под контроль и гору Муров. Этой великой победы наша армия добилась в очень сложных с территориально-рельефной точки зрения условиях и в короткий срок, прорвав все те оборонительные сооружения, что армянская армия возводила на протяжении четверти века. Неспроста опыт победы Азербайджана в нынешней войне изучается ведущими военными центрами и специалистами.

Изучаться он должен и политиками, дипломатами, экономистами из самых разных стран мира. Ведь победа на поле боя была бы невозможна без сильной экономики, без грамотной внешней политики Азербайджана. Ставшим первым государством, которое смогло решить "замороженный конфликт" и восстановить свою территориальную целостность военным путем. И, провожая нынешний год, мы склоняем головы перед памятью шехидов, отдавших жизнь во имя этой великой победы.

Мы благодарим Турцию, Украину, Израиль, Пакистан и многие иные страны мира за поддержку, оказанную нашей стране в самый судьбоносный момент в ее новейшей истории. Мы понимаем, что впереди нас ждет большая работа по восстановлению освобожденных территорий. Чтобы понять ее масштабы, напомню, что Армения разрушила на оккупированных территориях 927 библиотек, более 60 мечетей, 44 храма, 473 исторических памятника, дворца и музея, незаконно вывезла 40 тыс. музейных экспонатов. Кроме того, специалисты ANAMA заявили, что на полное разминирование всех освобожденных территорий может понадобиться от 10 до 15 лет. Но все это преодолимо. И я убежден, что уже в ближайшие годы мы сможем пригласить всех друзей, гостей Азербайджана в великую, освобожденную Шушу и в другие города нашей, победившей в войне, страны.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: война, оккупация, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Хикмет Джавадов, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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