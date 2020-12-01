Единственный путь для Украины – добиваться усиления санкций против РФ. Чтобы глобальный шаг назад стал для них единственно спасительным

30 ноября исполнилось семь лет со дня разгона студентов на Майдане. Именно в этот день и началась, по сути, Революция достоинства. Когда на улицы Киева вышел миллион, появилась какая-то внутренняя уверенность, что мы победим, преступному режиму Януковича не устоять. Это лишь вопрос времени.

Что было потом, все прекрасно знают. И, казалось, что после Небесной сотни, бегства "легитимного", аннексии Крыма, российской агрессии на Донбассе и еще многих-многих событий об угрозе пророссийского реванша в украинской политике, власти и в обществе в целом и говорить не приходится. И никогда уже не придется. Этот вопрос закрыт раз и навсегда.

Но вот прошло семь лет, и мы видим, как пятая колонна страны-агрессора переходит в активное наступление. Пророссийская партия кума Путина, которая с утра до ночи рекламируется на его же новостных телеканалах, получает лидерство на местных выборах на юге и востоке, к тому же в некоторые из местных советов в этих регионах проходит и радикально антиукраинская партия Шария.

В медийной же плоскости агенты влияния РФ усиливают свою активность в навязывании обществу откровенной и беспринципной лжи и дезинформации. Подменяя понятия, меняя местами черное и белое в лучших пропагандистских традициях "королевства кривых зеркал", каким являлся канувший в историю совок.

Беглый премьер Азаров на "Медведчук ТВ" вещает, что приветствие "Слава Украине! Героям Слава!" и правдивая информация о Второй мировой войне в учебниках истории свидетельствуют о нацистском воспитании детей в украинских школах, а один из лидеров ОПЗЖ Рабинович заявляет, что "успех" их партии на местных выборах демонстрирует выздоровление украинского общества от "майдановской болезни". Хотя на самом деле все, конечно же, совершенно наоборот. Развенчание советских мифов о войне способствует формированию думающего свободного общества, а относительные достижения пророссийской политсилы вскрывают рецидив заболевания, которое необходимо срочно лечить.

Ну и еще один яркий пример – это состоявшийся на прошлой неделе костюмированный шабаш под посольством США. Объявив через соцсети вознаграждение в размере 60–120 грн (дешево же они оценивают свои "штыки"), организаторы этого балагана собрали массовку под лозунгами против "внешнего управления" и даже надели на главного злодея маску Джорджа Сороса, демонстрируя клише российской пропаганды о "соросятах в Украине". Хотя, конечно, подавляющее большинство завербованных по дешевке "протестующих" и понятия не имеет, кто вообще такой этот самый Сорос. Короче, очередное перекладывание с больной головы на здоровую. Как будто Америка, а не Россия оккупировала нашу территорию, убивает наших солдат и мирных жителей, делает все возможное и невозможное, чтобы не дать Украине построить нормальное процветающее государство.

Понятно, что все это делается для того, чтобы про якобы "антиамериканскую позицию простых украинцев" на российских каналах раструбили всякие соловьевы и прочая пропагандистская нечисть.

Бесспорно, все эти медийные активности управляются кремлевскими хозяевами. Не берусь судить, напрямую ли их пятая колонна получает сценарии из-за поребрика, или генерирует творчество на месте, в рамках поставленных задач, но это и не столь важно. Главное – какие цели преследуются.

Но меняющаяся геополитическая палитра может нанести ощутимый урон для самих хозяев, высока вероятность того, что для них наступают смутные времена. После четырех лет относительной лояльности к стране-агрессору со стороны коллективного Запада мировой порядок могут ожидать серьезные перемены.

Основной причиной существования уходящей в небытие эпохи лояльности была как раз слабость и разобщенность, я бы даже сказал, нивелирование "коллективного Запада" в связи с изоляционной политикой его лидера – Соединенных Штатов. Когда лидер самоустраняется, а равнозначной замены ему нет, то в разброд и шатание пускается весь коллектив. В итоге, глобальное давление на официальную Москву ослабло. Это проявлялось не только в реакции на события в Украине, но и в реакции на отравление российскими властями Навального, на поддержку варварских действий против собственного народа со стороны нелегитимного президента Беларуси и во многих других вопросах, где ведущие страны НАТО не выступали единым согласованным фронтом.

Теперь ситуация, с большой долей вероятности, изменится. Не случайно, кремлевский политолог Сергей Марков еще 9 ноября написал следующее: "До официального объявления результатов, а сразу после заявлений ведущих телеканалов о победе Байдена ему послали официальные поздравления главы НАТО, Британии, Франции, Германии. Теперь Запад в лице США и Евросоюза будет объединен. НАТО – будет консолидированная сила. Это огромная победа глобалистов. И все мы скоро почувствуем их давление на себе. Сегодня они ликуют. Завтра они будут разрабатывать планы переустройства мира на своих принципах. Насколько жестким будет давление на тех, кто их оппоненты? Пока это не ясно. Но то, что глобализм полетит вперед со скоростью большевистского паровоза, это не вызывает сомнения. Наступает новая эпоха в политике. Их атака на Россию совершенно неизбежна и это вопрос времени".

То есть иллюзий эти товарищи не питают. В подтверждение вышесказанного, во время представления своей команды и программы 100 первых дней президентства, избранный президент США Джо Байден сказал: "Америка вернулась. Мы начнем играть ведущую роль в мире, а не избегать ее, не отвергать наших союзников, отстаивать свои ценности". Америка не будет изолированной и одинокой, а вернет себе глобальное и моральное лидерство.

Что перемены в Вашингтоне дают конкретно Украине? Прежде всего, внимание новой администрации будет намного больше сосредоточено на проблемах Украины, в этом весь мировой политикум единодушен. Покидающая Белый дом администрация вообще не рассматривала наши проблемы как геополитические, примером тому может служить хотя бы факт ликвидации должности спецпредставителя по Украине. У Байдена и ведущих членов его команды как нынешняя, так и предыдущая риторика, а главное – официально озвученные перед выборами планы, совсем другие.

Не буду вдаваться в подробности, это тема для отдельного разговора. Отмечу лишь, что они касаются как внутриполитических проблем, таких как борьба с коррупцией, правовым беззаконием, безнаказанностью олигархов и пятой колонной врага, так и внешнеполитических – ужесточение санкций, включая полную заморозку "Северного потока – 2" и другие крайне болезненные для кремлевской диктатуры действия, усиление политической и военной поддержки Украины с целью противодействия агрессору. Также есть обоснованная надежда на углубление сотрудничества с НАТО и конкретные шаги по вступлению нашей страны в североатлантический блок.

И в завершение, коротко о наболевшем для всех. Голда Мейр (которая, кстати, родилась в Киеве), как-то сказала следующее: "Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Здесь не очень много места для компромисса...".

Агрессор категорически не хочет мира на Донбассе. Ни в каком виде. Он ему просто не нужен. Пора отбросить все иллюзии, события последних дней на переговорах ТКГ это только в очередной раз подтверждают. Единственный путь для Украины – это добиваться того, чтобы наращивалось консолидированное международное давление, происходило многократное повышение цены для российского руководства, усиление санкций до состояния полного удушения, чтобы глобальный шаг назад стал для них единственно спасительным шагом, отделяющим от окончательного падения в пропасть. Только в таком случае возможно политическое решение.

Источник: Игорь Корж / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора