Смешанное обучение базируется на технологиях. Они могут как улучшить учебный процесс, так и ухудшить его эффективность

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Адаптивный карантин продлен до ноября, регионы переходят из "желтой" в "оранжевую" зону распространения коронавируса, а университетам нужно продолжать учебный процесс. В своей предыдущей колонке я начала обсуждение методических рекомендаций Министерства образования и науки Украины (МОН) для высших учебных заведений по организации смешанного обучения, когда часть образовательного процесса происходит в аудиториях, а другая часть – дистанционно. Предыдущая колонка была посвящена организационной составляющей и тем вызовам, которые стоят перед каждым высшим учебным заведением. Теперь же попробуем разобраться с методологическими рекомендациями по организации смешанного учебного процесса.

Смешанное обучение базируется на технологиях. Эти технологии могут как улучшить учебный процесс, так и ухудшить его эффективность и результативность. Поэтому МОН советует очень взвешенно подойти к методике преподавания и внимательно изучить в каком объеме, какие именно виды активностей будут эффективные онлайн, а какие – в аудиторных условиях для каждой отдельной дисциплины. Это зависит от того имеет дисциплина более теоретический характер или прикладной и практический. Вполне понятно, что технологии позволяют обеспечить доступность учебных материалов студентам, где бы они ни были, и автоматизировать часть работы преподавателя. Студенты получают возможность самостоятельно решать когда, где и как учить материал.

Вполне очевидно, что при формировании любого курса, независимо от формы обучения, следует исходить из принципа "сначала содержание, а затем технологии". Следует определить цели курса, что именно студенты должны усвоить, как именно (в виде онлайн-теста, письменной работы, устного ответа или практического задания) и когда будет проводиться оценка знаний, какие при этом будут использоваться технологии для оценивания.

В рекомендациях также говорится о том, что стоит отойти от традиционных форм взаимодействия во время обучения. Зато перейти к таким формам деятельности, которые обеспечат синхронную работу (когда все на видеосвязи одновременно) и асинхронную (ознакомление с записью лекции, материалами, выполнение тестов или практических задач по собственному индивидуальному графику) и обеспечат организованную самостоятельную работу студента.

При этом в министерстве рекомендуют в своих курсах использовать отдельные материалы и открытые онлайн-курсы таких платформ, как Prometheus, VUMonline, EdEra, Coursera, edX, FutureLearn и тому подобное. Конечно, использование готовых материалов доступных и открытых курсов в рамках собственного курса – это решение, которое позволит сэкономить время и усилия на создании собственных материалов.

Так, платформа Coursera в рамках своей политики социальной ответственности на время пандемии открыла свободный доступ для университетов ко всем курсам. Для этого только нужно университету обратиться к платформе, заполнив онлайн-форму. Такое решение, конечно, может ощутимо помочь, особенно когда украинские университеты не имеют достаточно средств на создание полноценной смешанной системы обучения. Ведь на платформе доступно 3800 курсов и более 400 специализаций, преподаватели и студенты сразу получают доступ к высококачественному контенту сотни партнеров платформы, в том числе ведущих университетов мира.

В рекомендациях министерства говорится также о важности мотивации студентов. Авторы документа отмечают, что нужно дать понять студентам, зачем это им, обеспечить актуальность курса, направить учебный план (силабус), который позволит понимать студентам, куда и как двигаться. Кроме этого, нужно обеспечить постоянный доступ к материалам курса и общаться со студентами, обеспечить регулярную обратную связь, дать возможность студентам обсуждать материалы и темы – это позволит повысить вовлеченность студентов в учебный процесс.

Впрочем, смешанная система и технологии могут как улучшить учебный процесс, так и ухудшить его. Коллега из США недавно поделился своим опытом от применения различных подходов к преподаванию и учебному процессу во время карантина. Очное обучение, по его словам, из-за соблюдения необходимой дистанции в два метра и постоянного использования масок значительно снизило качество обучения, ограничило дискуссии. Студенты и преподаватели при этом не всегда слышат и понимают друг друга.

Большинство преподавателей, его коллег в университете, как и он сам, выбрали онлайн-обучение, которое проходит достаточно неплохо, но не всегда есть качественный интернет у всех студентов, иногда онлайн-встречи прерываются, мешает и разница в часовых поясах (для украинских университетов такой проблемы нет). По его мнению, смешанное обучение – вживую и онлайн – это худшая модель, потому как при этом сочетаются все недостатки очного обучения и онлайн. Кроме того, требуются значительные ресурсы для того, чтобы оборудовать каждую аудиторию соответствующим оборудованием. Живые и групповые дискуссии довольно сложно организовать в таких условиях.

Итак, университетам и преподавателям для организации смешанного обучения нужно преодолеть как организационные, так и методологические трудности. Смешанное обучение требует значительных ресурсов времени, усилий, денег и решения технологических проблем. Последнее предполагает выбор учебной платформы. Рекомендации по этому оставим на самостоятельное знакомство тем, кто интересуется, как решить эту проблему.

Так что в наших нынешних условиях каждый университет на свое усмотрение решает, как и в каком объеме организовать обучение во время карантина в зависимости от имеющихся человеческих, финансовых и технических ресурсов.

Источник: "ГОРДОН"