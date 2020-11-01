Армения близка к потере Нагорного Карабаха

34 дня войны в Карабахе. Азербайджанская армия продолжает наступать на Лачин и Шушу (города возле Степанакерта) и вышла на ближние подступы. Выход к этой основной автомагистрали означает для Армении отступление из Карабаха и полный разгром. Весь этот ключевой район уже в зоне поражения азербайджанской артиллерии.

23 октября представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сказал на брифинге о карте боевых действий "Цензор.НЕТ" так: "Она подготовлена украинскими блогерами и не отражает всей действительности"

Однако уже 29 октября президент (Нагорного) Карабаха Араик Арутюнян заявил, что азербайджанские войска в 5 км от города Шуши – это, по сути, признание, что обстановка стала еще более критической, чем мы отобразили. В сети нет видео, где бы было заметно продвижение на 5 км к Шуше, на нашей карте, которая составлена на основе видео и фото, азербайджанские войска 29 октября вышли на позиции в 15 км от Шуши, а 22 октября заняли позиции в 15 км от Лачина, и пока новых видео азербайджанских или армянских позиций из этого района нет.

29 октября армяне перестали выкладывать новые данные о своих погибших военнослужащих – официальная цифра на сегодня – 1166 погибших. Азербайджан свои человеческие потери не публикует, очевидно, счет идет на сотни, однако если Байрактары (турецкие ударные оперативно-тактические беспилотники) продолжают каждый день высокоточные удары, то армянская артиллерия и танки уже не могут отвечать в таком же масштабе, как в начале войны – потери в технике Армения понесла огромные.

АНАЛИЗ БОЕВЫХ ПОТЕРЬ

Азербайджан реализовывает подавляющее превосходство в воздухе и дроны по-прежнему наносят потерь больше, чем все другие виды вооружений вместе взятые. Согласно данным портала Oryx, который занимается фиксацией потерь на основе публикуемых видео и фото, потери Армении на 31 октября составляют (уничтожено и захвачено):

10 радаров ПВО раннего обнаружения и наведения зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-125;

станция РЭБ "Репеллент";

22 пусковых установки ЗРК С-300, "Оса", "Стрела-10";

Станция постановки помех УКВ-связи "Пирамида-1";

один оперативно-тактический ракетный комплекс "Эльбрус";

67 реактивных систем залпового огня (в том числе четыре из 6300 мм РСЗО БМ-30 "Смерч");

138 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий (из 38 САУ, заявленных перед войной, потеряно 16);

177 танков и четыре БТС (перед войной российские СМИ указывали наличие 277 Т-72 в Армении);

79 единиц легкой бронетехники;

около 400 различных автомашин.

Полных данных по потерям Азербайджана нет, поскольку поле боя в основном остается за азербайджанской армией, а армяне слабо оснащены видеокамерами, дронами и современными прицелами с функцией видеозаписи. На данный момент Oryx установлены такие потери (уничтожено и захвачено):

25 танков и один ИМР;

35 единиц легкой бронетехники;

20 автомашин;

24 дрона, в том числе главная проблема Армении – " Байрактар" ТБ-2.

Какой вывод мы можем сделать по этим потерям? Уничтожена большая часть боевой техники Армении в Карабахе.

Вчера (31 октября) Азербайджан показал видео уничтожения сразу трех 300-мм РСЗО дальнего действия БМ-30 "Смерч". Показательно, что на видео "Байрактары" атаковали "Смерчи" над центральным районом Карабаха – вблизи Степанакерта. Это значит, что Армения не может прикрыть ПВО даже ключевые позиции в районе Шуши-Степанакерта.

Уничтожены семь радаров и несколько пусковых установок наиболее дальнобойных армянских зенитно-ракетных комплексов С-300ПС. В довоенных публикациях численность С-300 в Армении оценивалось примерно в шесть дивизионов. Потери означают, что уничтожена большая часть радаров наведения С-300, то есть система в основном выбита. Уничтожена большая часть наиболее эффективных средств войсковой ПВО "Оса-АК" – 13 единиц, которые прикрывали войска на передовой.

Господство в воздухе Азербайджан удерживает за счет прежде всего грамотной тактики применения в едином комплексе радиоэлектронной разведки, разнородных ударных и разведывательных дронов, пилотируемых боевых самолетов и вертолетов, зенитно-ракетных комплексов, высокоточных баллистических ракет и РСЗО дальнего действия.

Только при надежной ПВО армяне в Карабахе могут задержать наступление, но эту задачу армянское командование не может решить. Возникает впечатление, что наиболее современные ЗРК "Бук-М1-2" и "Тор-М2КМ" поставлены Армении с условием не направлять их на территорию Карабаха. Ни одной подтвержденной потери этих ЗРК до сих пор в Карабахе нет. Как нет больших потерь у азербайджанских ударных дронов, которые на некоторых участках фронта охотятся даже за отдельными пехотинцами. Военный перевес Азербайджана над Арменией продолжает возрастать.

АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ

Судя по видео, Азербайджан решил приостановить атаку на Лачин по удобной равнинной местности с юга от Зангелана. Это направление идет между границей с Арменией и горным массивом с востока. На ряде позиций на границы с Арменией уже размещены российские пограничники с развернутыми российскими флагами. И 31 октября МИД РФ заявил, что в случае агрессии против Армении Россия будет защищать своего союзника по договору об Организации коллективной безопасности. Таким образом, атака вдоль границы подвергается риску армянских контратак и обстрелов с территории Армении, а бить по Армении – риск разбомбить российских пограничников или военных. Это явно не входит в планы Азербайджана. Поэтому на южном направлении азербайджанцы не выходят вплотную к границе с Арменией, за исключением одного участка на границе с Ираном.

Основной удар Азербайджан перенес восточнее – азербайджанская пехота и спецназ наступают через горный массив на Шушу.

Армянское командование заявляет, что это прорывы (диверсионно-разведывательной группировки) "ДРГ", но на самом деле на многочисленных армянских видеосъемках запечатлены не "ДРГ", а малые группы азербайджанской пехоты, которые прорываются и просачиваются от вершины к вершине на широком фронте при поддержке артиллерии и дронов. То есть это общевойсковые части, которые надежно закрепляются на занятых рубежах.

Армянская пехота в горах оказывает ожесточенное сопротивление. Следует отметить стойкость отдельных подразделений, которые продолжают сопротивление в условиях огромного превосходства противника в тактике, вооружении, управлении и логистике.

Азербайджанцы накопили уже большой опыт боевых действий. Направления их наступления сейчас легко просчитываются, но проламывание обороны осуществляется за счет изоляции пункта атаки и поражения всех огневых средств и укрытий дронами, артиллерией и РСЗО. Дроны играют решающую роль в действиях наземных войск.

Поэтому если не будет совершено чудо и армяне не организуют в районе Шуши ПВО, шансов на длительное сопротивление на трассе Шуша – Лачин нет. Выбить азербайджанцев из гор у армян нет сил. Любой крупный контрудар "Байрактары" расстреляют, да и потери в пехоте и артиллерийских расчетах невосполнимые. В ближайшее время азербайджанцы предпримут новый прорыв. Азербайджан устроит выход на прямую наводку в любом месте магистрали, тогда Карабах армянской армии придется оставлять. Теоретически средства ПВО у Армении еще есть, хотя радары дальнего обнаружения азербайджанцы выявляют и уничтожают достаточно быстро, но возможно применение современных ЗРК "Бук" и "Тор" в комплексе с станциями РЭР. "Автобаза" и станцией РЭБ "Инфауна". Это теоретически позволяет действовать из засад, однако пока нет признаков, что всю эту немногочисленную и дорогостоящую технику армяне решатся ввести в Карабах и оголить тем самым оборону самой Армении.

Впрочем, гарантии безопасности со стороны РФ теперь позволят армянскому командованию бросить в бой все наличные силы, не опасаясь за границу с Турцией, а получив поддержку на границе с Карабахом со стороны российских пограничников, они могут высвободить резервы. Сражение за Карабах еще не закончено.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Обстановка в Карабахе для Армении выглядит все так же безнадежно. Война проиграна, однако с поразительным упорством армянская армия продолжает сопротивление. Пользуясь этим, руководство Армении прилагает усилия, чтобы остановить войну дипломатическими методами, и заручилось поддержкой не только России, но и Франции, и даже более явное сочувствие со стороны США. Канада прекратила поставлять Турции ключевые узлы вооружения "Байрактаров". Международное давление на Азербайджан возрастает, однако смогут ли дипломаты остановить войну?

(Президент Турции Реджеп) Эрдоган одним присутствием и угрозой столкновения поставил (президента России Владимира) Путина в узкие рамки. Россия ведет себя подчеркнуто мирно и корректно, исключив полностью вмешательство в карабахскую войну. Путин не смеет поставлять даже системы ПВО в Армению – своему союзнику по (Организации Договора о коллективной безопасности) ОДКБ. И на контрасте – решительная поддержка Азербайджана со стороны Турции – страны НАТО, и наличие на авиабазе под Баку шести турецких истребителей F-16 исключает вмешательство России в войну на территории Карабаха. Турция дает понять, что любая враждебность против Азербайджана приведет к, во-первых, наращиванию ВС Турции в Азербайджане, а во-вторых, последует разгром российского союзника Асада в Сирии, а затем – вероятный разгром либо изгнание российской группировки.

Турция ради завершения операции в Карабахе вступила в открытый дипломатический конфликт с Францией и сохраняет напряженные отношения с США. Все это показывает, что Эрдоган и (президент Азербайджана Ильхам) Алиев на уступки идти не собираются, пока военная операция в Карабахе не будет полностью завершена.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора