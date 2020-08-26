Никаких выводов после смерти морпеха Журавля не сделано. Война остается личным подвигом тех, кто взял на себя эту тяжелую ношу

Так выглядит независимость. Независимость – это тот, кто отдает ей самого себя. Это тот, кто несет эту утрату на своих руках, сохраняя гордость за свою страну. Тот, для кого независимость – не шоу, не политика, а личный выбор, с которого никогда не свернуть.

Дочь погибшего от ранения, полученного 13 июля, морпеха Ярослава Журавля несет портрет отца. Это их день. Это марш, который сплачивает нас в нацию.

Фото: censor.net.ua

И новое поколение, которое растет в этой борьбе и в этих маршах, будет знать, что свобода никогда не бывает дарована, что это привилегия сильных и гордых – защищать свои принципы до конца.

И еще. Поиски раненого Журавля, который полз к своим, но так и не получил помощи, находились под личным контролем президента. Однако спасти раненого не удалось. Почему, как это произошло, какие уроки, какие выводы сделаны – ни одного официального заявления не прозвучало, никаких выводов не сделано. Война остается личным подвигом тех, кто взял на себя эту тяжелую ношу.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора