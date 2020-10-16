Пожизненное для коррупционеров? У нас никто и на полгода пока не присел. Очень напоминает разговоры импотента о Камасутре

Наконец Украине явлены все вопросы, ответы на которые Владимир Зеленский хочет получить от граждан в день голосования на местных выборах. Кстати, сразу возникает встречный вопрос: а хочет ли? Но об этом чуть позже.

А для начала следует обратить внимание на слова президента в его свежем видеообращении, где он говорит, что "25 октября на избирательном участке ты сможешь дать ответ на пять важных вопросов". То есть таки речь идет о попытке навьючить избирательные участки несвойственными им функциями, больше того – прямо законом запрещенными. Члены избирательных комиссий не могут заниматься каким-то опросом, лишенным правового статуса, как не могут, например, зазывать вас во время работы на участке на молитвенные собрания местных христиан-баптистов и раздавать брошюры про конец света.

Людям же, не имеющим отношения к избирательному процессу, на участках никакую прочую общественную деятельность разворачивать нельзя. Долг каждого гражданина и тем более гражданина полицейского – выкинуть нарушителей с участка, где свершается святое таинство народного волеизъявления, а еще лучше – добиться возбуждения уголовного дела за попытку препятствования осуществлению избирательного права, статья 157 Уголовного кодекса, от двух до четырех лет лишения свободы. Удивлюсь, если целый ряд партий и общественных организаций не устроят в этой связи грандиозный скандал, защищая выборы от посягательств, ибо когда еще, если не по такому явному поводу.

Отдельная тема – можно ли считать предложенный опрос формой агитации за партию власти в день голосования, что тоже запрещено. Тут тоже ждите иски, есть что обсудить в суде.

Если, допустим, каким-то неизвестным нам пока образом провернуть сбор ответов на президентские вопросы удастся, нет ни малейших оснований его результатам доверять. У нас не шибко доверяют уполномоченным институтам, проводящим выборы под присмотром наблюдателей, сомневаются в социологических опросах, где авторитетные компании рискуют собственной репутацией, а тут нужно довериться вообще бог знает кому, невесть откуда взявшимся "волонтерам". Да с какой стати?

Процедура, как ни крути, настолько стремная, что уже и неважно, что там за вопросы: достоверных результатов с ее помощью получить все равно невозможно, из чего делается несложный вывод, что они никому и не нужны. Не нужна и имитация народной поддержки уже заготовленным решениям, поскольку ни один из вопросов не тянет на судьбоносность, чтобы нужно было непременно подстраховаться народной поддержкой. Вопросы надерганы произвольно и бессистемно, и будь даже опрос помещен в правовые рамки и проведен безупречно, ответы граждан никакой существенной роли не играли бы.

Пожизненное для коррупционеров? Попробуйте проведите через Верховную Раду, не говоря уже о том, что никто и на полгода пока не присел. Очень напоминает разговоры импотента о Камасутре.

Марихуана в медицинских целях? Это вообще странная мысль – спрашивать у широких слоев об уместности медицинских средств. Вопрос о допустимости прививок на голосование ставить не будем?

Сокращение числа депутатов? А конституционное большинство под принятие уже наскребли?

Специальная экономическая зона на Донбассе? У Рината Леонидовича и так всегда и везде специальная экономическая зона, а прочий бизнес как стонал, так и стонет.

Будапештский меморандум? А вы сами поняли, что спросили?

Демократия – не эстрадный концерт, где можно задорно выкрикнуть: "Не вижу ваших рук!" Дергать людей по надуманным поводам и без жестко прописанных обязательств перед ними – профанация демократии. Она у нас и так полудохлая, и дешевые трюки ради сиюминутной умозрительной выгоды ее только еще больше дискредитируют и добивают.

На Банковой хотели развернуть неудачно складывающуюся кампанию по местным выборам в ином проблемно-тематическом ключе. Им удалось. На волне обсуждения – политико-правовая вменяемость руководства.

Источник: "Слово и дело"

Опубликовано с личного разрешения автора