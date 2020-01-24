Президент Зеленский в Давосе признался, что его целью является превращение Украины в место, где произойдет экономическое чудо, и Украина попадет в учебники "наряду с кейсами Японии, Южной Кореи, Сингапура".

Цель насколько грандиозная, настолько и банальная: все хотят, мало кто попадает. Россия вон даже не Японию – Португалию уже 20 лет, с тех пор, как Путин объявил о такой цели, догнать никак не может ни по ВВП, ни по производительности труда, ни по продолжительности жизни, ни по ее качеству. Португалия, правда, не воюет в Сирии и Ливии, не вторгалась в соседнюю Испанию и не пыталась поставить своего президента Америки, пигмеи духа.

Никто не хочет тащиться далеко позади ведущих стран мира, тем более, что чем дальше от головы и ближе к заднице, тем вернее надвигается задница и скорее отдаляется голова. А чтобы прорваться из аутсайдеров сразу в лидеры, требуется действительно какое-то чудо или катастрофа, которая отбросит лидеров на наш уровень, но такой вариант вряд ли кого-то устроит.

Мышление категориями чуда хорошо, поскольку настраивает на поиск нестандартных решений, но и плохо, потому что систематическое наведение порядка и рутинная повседневная работа воспринимаются как досадное бремя, отвлекающее от увлекательного "прорывного" креатива, удел мелких людей, недостойных попадания в учебники.

Нельзя не согласиться с Владимиром Зеленским, Украина несправедливо недолюблена и чудовищно недоинвестирована вопреки потенциалу, которому могли бы позавидовать три четвертых прочих стран. До неприличия убогое состояние столицы безошибочно свидетельствует о щемящей депрессии глубинки. Чтобы все это хоть мало-мальски привести в божеский вид, нужны сотни миллиардов долларов. Украине позарез нужны сумасшедшие деньжищи – на инфраструктуру, на развитие. Раздобыть их – самое настоящее чудо, сравнимое со вторым пришествием. Конечно, нужно верить в такую возможность и совершать все необходимые ритуалы, даже вопреки подло гложущему вопросу: а с какой стати вдруг судьба развернется к нам другим, а не уже привычным местом?

И правда, насколько готовы навлечь на свою страну чудо чудесное руководители, которым не под силу даже, например, убрать из министерского кресла Арсена Авакова или Павла Вовка – с должности главы Окружного административного суда Киева? Неужели это сложнее, чем заманить в Украину недоверчивых обладателей огромных капиталов? И почему оживление и безусловная поддержка отечественного бизнеса кажутся совсем неимоверным дивом, на которое не нужно и рассчитывать, и время тратить? Президент, правда, рассказал иностранцам о меняющемся у нас бизнес-климате, но пусть он это теперь повторит своим, которые знают про этот климат не понаслышке. "Кейс" с детским садиком в Киеве, куда нагрянули силовики, точно может войти в учебники как показательный: государство не в состоянии обеспечить эту услугу людям, а любая самоорганизация граждан, взявшихся решить проблему, считается преступной.

Если в Украине заработают элементарные вещи – закон и цивилизованный рынок – это и станет настоящим чудом, которое будет способно привлечь другие чудеса. В мечтах о грандиозном евроремонте нужно находить в себе силы хотя бы регулярно выносить мусор.

Источник: "Слово и дело"

Опубликовано с личного разрешения автора