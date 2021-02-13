Если не пускают в кабинет зубного врача вашего ребенка, идите к другому врачу

Эти кадры из Ровно, как зубной врач бьет детей-пациентов, облетели уже все социальные медиа и телеканалы.

Уважаемые родители, вы имеете право находиться рядом со своим ребенком во время лечения. Просто требуйте этого. Если вас не пускают в кабинет зубного врача вашего ребенка, идите к другому врачу.

Во-вторых, любые медицинские манипуляции должны с вами согласовываться.

Сложнее обстоит вопрос с детским стационарным лечением. Европейские стандарты давно, еще в 1988 году, установили право родителей находиться круглосуточно рядом с ребенком в стационаре.

Так записано в Хартии прав детей, находящихся в больницах:

дети, находящиеся в больнице, имеют право на присутствие родителей или лица, которое их заменяет, на протяжении всего лечения;

размещение с ребенком должно быть предложено всем родителям;

необходимо принимать меры для поощрения родителей в принятии решений о пребывании в больнице вместе с ребенком.

Их медицина считает, что родители – это лучшее лекарство, а потому ребенок быстрее выздоравливает, если рядом родители.

У нас с этим сложнее. В частных клиниках этот вопрос не стоит – там палаты рассчитаны на ребенка и одного из родителей. А вот в государственных и коммунальных детских больницах бывает разное.

Бывает так, что нет кроватей для родителей. Кроме того, часть врачей до сих пор считают, что родители – это лишние для них хлопоты и они только мешают врачам работать. Подробнее о дискуссии между самими врачами можете почитать по ссылке.

Относительно этого случая в Ровно, конечно, это преступление, но думаю, оно не единственное, думаю, то же имеет место и в отдельных детских садах и даже младших школах (я с такими ситуациями сталкивалась).

Поэтому безопасность ваших детей – это ваша задача. Дети вам все не расскажут, поверьте, поэтому все надо проверять. Где это возможно, присутствовать или устанавливать камеры видеонаблюдения.

P.S. Простите за собственные воспоминания, но моя первая учительница была заслуженным учителем, каким-то там нерядовым членом КПСС, к ней было крайне сложно попасть в класс, но при всей героической биографии она давала подзатыльники, била линейкой по рукам, давала детям прозвища и многое другое. Я никогда родителям об этом не рассказывала, потому что я не знала, что в этом процессе что-то не так. Более того, я искренне боялась и одновременно искренне любила эту учительницу. Это я уже сейчас с высоты лет и образования понимаю весь ужас ситуации. Хорошо, что мне потом повезло с классным руководителем, которая любила всех нас, как родных детей. Поэтому не надейтесь, что ребенок вам все расскажет – это не факт.

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.