ГОРДОН
 
 
Анна Маляр
Анна Маляр

Украинский юрист, эксперт-криминолог.


все материалы автора

Если не пускают в кабинет зубного врача вашего ребенка, идите к другому врачу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Эти кадры из Ровно, как зубной врач бьет детей-пациентов, облетели уже все социальные медиа и телеканалы.

Уважаемые родители, вы имеете право находиться рядом со своим ребенком во время лечения. Просто требуйте этого. Если вас не пускают в кабинет зубного врача вашего ребенка, идите к другому врачу.

Во-вторых, любые медицинские манипуляции должны с вами согласовываться.

Сложнее обстоит вопрос с детским стационарным лечением. Европейские стандарты давно, еще в 1988 году, установили право родителей находиться круглосуточно рядом с ребенком в стационаре.

Так записано в Хартии прав детей, находящихся в больницах:

  • дети, находящиеся в больнице, имеют право на присутствие родителей или лица, которое их заменяет, на протяжении всего лечения;
  • размещение с ребенком должно быть предложено всем родителям;
  • необходимо принимать меры для поощрения родителей в принятии решений о пребывании в больнице вместе с ребенком.

Их медицина считает, что родители – это лучшее лекарство, а потому ребенок быстрее выздоравливает, если рядом родители.

У нас с этим сложнее. В частных клиниках этот вопрос не стоит – там палаты рассчитаны на ребенка и одного из родителей. А вот в государственных и коммунальных детских больницах бывает разное.

Бывает так, что нет кроватей для родителей. Кроме того, часть врачей до сих пор считают, что родители – это лишние для них хлопоты и они только мешают врачам работать. Подробнее о дискуссии между самими врачами можете почитать по ссылке.

Относительно этого случая в Ровно, конечно, это преступление, но думаю, оно не единственное, думаю, то же имеет место и в отдельных детских садах и даже младших школах (я с такими ситуациями сталкивалась).

Поэтому безопасность ваших детей – это ваша задача. Дети вам все не расскажут, поверьте, поэтому все надо проверять. Где это возможно, присутствовать или устанавливать камеры видеонаблюдения.

P.S. Простите за собственные воспоминания, но моя первая учительница была заслуженным учителем, каким-то там нерядовым членом КПСС, к ней было крайне сложно попасть в класс, но при всей героической биографии она давала подзатыльники, била линейкой по рукам, давала детям прозвища и многое другое. Я никогда родителям об этом не рассказывала, потому что я не знала, что в этом процессе что-то не так. Более того, я искренне боялась и одновременно искренне любила эту учительницу. Это я уже сейчас с высоты лет и образования понимаю весь ужас ситуации. Хорошо, что мне потом повезло с классным руководителем, которая любила всех нас, как родных детей. Поэтому не надейтесь, что ребенок вам все расскажет – это не факт.

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Теги: медицина, Ровно, дети, лечение, Анна Маляр, больницы, избиение, ребенок, врач, родители
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Опасный вирус, биотерроризм и роботы вместо людей. Какие прогнозы Билла Гейтса уже сбылись и что он еще предсказал. Главное
  Опасный вирус, биотерроризм и роботы вместо людей. Какие прогнозы Билла Гейтса уже сбылись и что он еще предсказал. Главное G
Наталия ДВАЛИ
  "Харьковчанин – это национальность". Полный текст невышедшего интервью Кернеса Гордону
  "Харьковчанин – это национальность". Полный текст невышедшего интервью Кернеса Гордону G
Дмитрий ГОРДОН
Что смогли выяснить эксперты ВОЗ о коронавирусе за несколько недель работы в Ухане. Главное
Что смогли выяснить эксперты ВОЗ о коронавирусе за несколько недель работы в Ухане. Главное G
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu намекнула на роман с Полянским
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu намекнула на роман с Полянским
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
  "50 відтінків". Slavia в новом треке спела о БДСМ-играх в малиновой комнате. Аудио
  "50 відтінків". Slavia в новом треке спела о БДСМ-играх в малиновой комнате. Аудио
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
Сырные маффины с ветчиной. Сумская поделилась рецептом соленой выпечки
Сырные маффины с ветчиной. Сумская поделилась рецептом соленой выпечки
Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото
Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото
"Ждите фоточки в купальнике". Шоптенко отправилась на отдых в Дубай
"Ждите фоточки в купальнике". Шоптенко отправилась на отдых в Дубай
  Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео
  Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео
Участница нового "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
Участница нового "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
Переболевшую COVID-19 Фрейндлих выписали из больницы
Переболевшую COVID-19 Фрейндлих выписали из больницы
  Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
  Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру
Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру
  "Я привел ее в костюмерную и сказал: "Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии". Сенцов рассказал, чем занимается его старшая дочь
  "Я привел ее в костюмерную и сказал: "Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии". Сенцов рассказал, чем занимается его старшая дочь
Беременная жена Павлика засветила грудь и рассказала, что собирается на море
Беременная жена Павлика засветила грудь и рассказала, что собирается на море
Малинин сообщил о рождении внука
Малинин сообщил о рождении внука
  "Если уж ты такой вот романтик, можешь на… приклеить бантик!". Галкин презентовал песню "День Валентина". Аудио
  "Если уж ты такой вот романтик, можешь на… приклеить бантик!". Галкин презентовал песню "День Валентина". Аудио
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS