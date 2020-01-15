По признаку педофилии как психической болезни никто людей в реестр вносить не будет

Информация в первую очередь для СМИ, которые следили за судьбой законопроекта №6607 (№0887), направленного на защиту детей от сексуального насилия. Закон подписан президентом Зеленским.

Объясняю суть его положений во избежание распространения информации и домыслов людей, которые не исследовали тему половых преступлений в отношении малолетних.

1. Закон предусматривает увеличение размеров наказания вплоть до пожизненного лишения свободы за повторное совершение сексуального насилия в отношении малолетнего.

Идея таких изменений не заключается в банальном увеличении наказания. Задача такой нормы – изолировать лицо, которое повторно насилует малолетних, от свободного доступа к потенциальным жертвам. Дело в том, что лишение свободы и увеличение наказания как таковое действительно малоэффективно в случаях краж, контрабанды или подделки документов. Потому что люди, которые совершают подобные преступления, могут, как на Западе, пройти реабилитационную программу и исправиться без колонии. Более того, лишение свободы не просто не исправляет человека, а наоборот – может сделать из него уже закоренелого преступника.

Однако есть такая категория преступников – серийные убийцы, насильники детей (с рецидивом) – которых ради обеспечения безопасности потенциальных новых жертв просто стоит изолировать в места лишения свободы. Надо быть честным и понимать, что исправления там от них никто не ждет, цель лишения свободы здесь заключается в другом – в изоляции от потенциальных малолетних жертв. Потому что, как показывает практика, не только в Украине, но и в западных странах тоже лицо, которое один раз совершило сексуальное насилие над ребенком, потом имеет высокую вероятность рецидива. Рецидив сексуального насилия над детьми в разы выше, чем других преступлений.

Ошибочна гипотеза, что ужесточение наказания за сексуальное насилие над детьми приведет к увеличению убийств детей, потому что насильнику якобы нечего будет терять – наказания за убийство и изнасилование детей одинаковы.

На самом деле в этой гипотезе смешали две совершенно разные категории преступников – тех, которые убивают жертву после сексуального насилия, и тех, которые только совершают сексуальное насилие. На самом деле и первых, и вторых не останавливает наличие наказания, потому что преступник, убивающий после сексуального насилия или насилующий без убийства, обычно рассчитывает, что правоохранители никогда его не найдут и не проведут математический расчет – "один за два" или еще как-то.

Во-вторых, насильники детей – это не грабители, которые убивают свидетелей. Это совсем другая мотивация и факторы совершения преступления. С насильниками детей такая логика не работает.

2. Введение единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.

Это не реестр педофилов. По признаку педофилии (психической болезни) никто не будет вносить людей в реестр.

Цель реестра и этих изменений заключается в том, чтобы перед принятием человека на работу в детское учреждение и на работу с детьми в семью была возможность проверить, было ли это лицо ранее судимо за половые преступления в отношении малолетних.

Отвечаю на вопрос: а что, сейчас такой информации нет?

Сейчас можно взять справку о несудимости, которая показывает лишь факт непогашенной или неснятой судимости. Но судимость через некоторое время гасится/снимается, и тогда справка становится "чистой".

Поэтому этот реестр будет содержать информацию обо всех, кто был ранее осужден за половые преступления в отношении малолетних, в том числе лиц, чья судимость снята/погашена. Если такое лицо не собирается работать с детьми, то никто в этот реестр по нему не будет делать никаких запросов.

Более того, комитет по правоохранительной деятельности этого уже созыва ВР расширил список лиц, которые могут делать запрос в реестр, мотивируя это тем, что с детьми работают не только в детских учреждениях, но и в семьях. Поэтому делать запрос в реестр могут родители, которые хотят нанять няню или, скажем, женщина, которая имеет детей и хочет начать совместную жизнь с мужчиной, не являющимся отцом детей (ведь именно отчимы чаще всего совершают половое насилие в отношении детей).

Но эта новация сформулирована в законе благодаря Александру Бакумову очень корректно. То есть человек может сам по себе сделать такой запрос и принести будущим работодателям или партнеру, либо же этот запрос будет делаться с его нотариально заверенного разрешения.

Держателем реестра является Минюст, доступ будут иметь только правоохранители. Все остальные лица могут делать запрос, но его надо обосновать. То есть зайти в него самостоятельно и найти какую-то информацию – невозможно.

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора