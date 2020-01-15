Клуб читателей
ГОРДОН
 
Анна Маляр
Анна Маляр

Украинский юрист, эксперт-криминолог.


все материалы автора

По признаку педофилии как психической болезни никто людей в реестр вносить не будет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Информация в первую очередь для СМИ, которые следили за судьбой законопроекта №6607 (№0887), направленного на защиту детей от сексуального насилия. Закон подписан президентом Зеленским.

Объясняю суть его положений во избежание распространения информации и домыслов людей, которые не исследовали тему половых преступлений в отношении малолетних.

1. Закон предусматривает увеличение размеров наказания вплоть до пожизненного лишения свободы за повторное совершение сексуального насилия в отношении малолетнего.

Идея таких изменений не заключается в банальном увеличении наказания. Задача такой нормы – изолировать лицо, которое повторно насилует малолетних, от свободного доступа к потенциальным жертвам. Дело в том, что лишение свободы и увеличение наказания как таковое действительно малоэффективно в случаях краж, контрабанды или подделки документов. Потому что люди, которые совершают подобные преступления, могут, как на Западе, пройти реабилитационную программу и исправиться без колонии. Более того, лишение свободы не просто не исправляет человека, а наоборот – может сделать из него уже закоренелого преступника.

Однако есть такая категория преступников – серийные убийцы, насильники детей (с рецидивом) – которых ради обеспечения безопасности потенциальных новых жертв просто стоит изолировать в места лишения свободы. Надо быть честным и понимать, что исправления там от них никто не ждет, цель лишения свободы здесь заключается в другом – в изоляции от потенциальных малолетних жертв. Потому что, как показывает практика, не только в Украине, но и в западных странах тоже лицо, которое один раз совершило сексуальное насилие над ребенком, потом имеет высокую вероятность рецидива. Рецидив сексуального насилия над детьми в разы выше, чем других преступлений.

Ошибочна гипотеза, что ужесточение наказания за сексуальное насилие над детьми приведет к увеличению убийств детей, потому что насильнику якобы нечего будет терять – наказания за убийство и изнасилование детей одинаковы.

На самом деле в этой гипотезе смешали две совершенно разные категории преступников – тех, которые убивают жертву после сексуального насилия, и тех, которые только совершают сексуальное насилие. На самом деле и первых, и вторых не останавливает наличие наказания, потому что преступник, убивающий после сексуального насилия или насилующий без убийства, обычно рассчитывает, что правоохранители никогда его не найдут и не проведут математический расчет – "один за два" или еще как-то.

Во-вторых, насильники детей – это не грабители, которые убивают свидетелей. Это совсем другая мотивация и факторы совершения преступления. С насильниками детей такая логика не работает.

2. Введение единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.

Это не реестр педофилов. По признаку педофилии (психической болезни) никто не будет вносить людей в реестр.

Цель реестра и этих изменений заключается в том, чтобы перед принятием человека на работу в детское учреждение и на работу с детьми в семью была возможность проверить, было ли это лицо ранее судимо за половые преступления в отношении малолетних.

Отвечаю на вопрос: а что, сейчас такой информации нет?

Сейчас можно взять справку о несудимости, которая показывает лишь факт непогашенной или неснятой судимости. Но судимость через некоторое время гасится/снимается, и тогда справка становится "чистой".

Поэтому этот реестр будет содержать информацию обо всех, кто был ранее осужден за половые преступления в отношении малолетних, в том числе лиц, чья судимость снята/погашена. Если такое лицо не собирается работать с детьми, то никто в этот реестр по нему не будет делать никаких запросов.

Более того, комитет по правоохранительной деятельности этого уже созыва ВР расширил список лиц, которые могут делать запрос в реестр, мотивируя это тем, что с детьми работают не только в детских учреждениях, но и в семьях. Поэтому делать запрос в реестр могут родители, которые хотят нанять няню или, скажем, женщина, которая имеет детей и хочет начать совместную жизнь с мужчиной, не являющимся отцом детей (ведь именно отчимы чаще всего совершают половое насилие в отношении детей).

Но эта новация сформулирована в законе благодаря Александру Бакумову очень корректно. То есть человек может сам по себе сделать такой запрос и принести будущим работодателям или партнеру, либо же этот запрос будет делаться с его нотариально заверенного разрешения.

Держателем реестра является Минюст, доступ будут иметь только правоохранители. Все остальные лица могут делать запрос, но его надо обосновать. То есть зайти в него самостоятельно и найти какую-то информацию – невозможно.

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Анна Маляр, сексуальное насилие, педофилия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Украинский бизнесмен из Австралии: Пожары стали проблемой национального масштаба, но – простите за цинизм, – не общенациональной трагедией
  Украинский бизнесмен из Австралии: Пожары стали проблемой национального масштаба, но – простите за цинизм, – не общенациональной трагедией G
Наталия ДВАЛИ
  Полякова: Министр культуры привез меня петь к Януковичу в надежде, что будет интим
  Полякова: Министр культуры привез меня петь к Януковичу в надежде, что будет интим G
Дмитрий ГОРДОН
Витренко: Я лучше разбираюсь в деталях газовой тематики, чем господин Путин
Витренко: Я лучше разбираюсь в деталях газовой тематики, чем господин Путин G
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS