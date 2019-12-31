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Анна Маляр
Анна Маляр

Украинский юрист, эксперт-криминолог.


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В 2019 году углубился кризис правоохранительной и судебной систем Украины

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В нынешнем году Украина подтвердила свой статус "наиболее непредсказуемой" страны мира. Направление движения страны непредсказуемо и с большой вероятностью – отсутствует. Неуправляемый хаос истории несет Украину неизведанными путями.

Из положительных результатов года можно назвать цивилизованный переход власти к следующему президенту. Несмотря на бешеное противостояние политических лагерей, мы увидели демократические дебаты и демократические выборы. Безотносительно персоналии президента, позиция избирателей возложить всю ответственность на одну политическую силу свидетельствует о способности экспериментировать и делать выводы хотя бы из недалекого прошлого. У такого общества есть будущее.

Но, к сожалению, 2019 год имел много и негативных тенденций. В частности, углубился кризис правоохранительной и судебной систем. Необдуманными высказываниями и решениями новая власть обесценила и без того мизерную репутацию этих институтов. Скажем, участие президента в брифинге по делу убийства Шеремета или освобождение без приговора подозреваемых в расстрелах на Майдане забили гвоздь в прозрачное следствие и правосудие.

Кроме того, предложенные реформы повторяют предыдущие пять волн косметического реформирования, которые ни к чему не привели. Сокращение состава Верховного Суда с 200 до 100 судей – это не реформа, это отбор лояльных. Изменение названия Генпрокуратуры с ГПУ на Офис генпрокурора, ликвидация военной прокуратуры – это тоже не глубинная реформа, а косметическая.

К сожалению, следствием разрушения правоохранительной и судебной систем является отсутствие инвестиций в Украину и оттока граждан из нашей страны. Потому что никто не хочет жить в стране самосуда и вкладываться в бизнес, который завтра могут незаконно забрать. На этом фоне личная гарантия президента обезопасить иностранных инвесторов от проблем с нашими правоохранителями и судами на время его каденции уничтожает окончательно веру в то, что за пять лет ситуация изменится. Не сомневаюсь, что президент искренне хочет провести реформы, вместе с тем он предусмотрительно подстраховывается на случай неудачных реформ личным обязательством.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Украина, реформы, правоохранители, Анна Маляр, ГПУ
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