С целью "широкого" обсуждения законопроекта о дезинформации Бородянский не допустил к нему большинство медийщиков, просивших аккредитацию

Прямо в это время где-то в тайном месте самодур Бородянский должен проводить "общественное" обсуждение своего горе-законопроекта о так называемой дезинформации. Здание Минкульта, задымившись вчера, отказалось принимать для обсуждения этот стыд.

С целью "широкого" обсуждения министр не допустил к участию в нем большинство медийщиков, которые просили аккредитации.

Это означает, что базе благонадежных и "профессиональных" журналистов, которые потом войдут в соответствующий реестр, положено начало – из числа участников сегодняшней встречи.

Принятие законопроекта будет означать сужение свободы слова в Украине, что неконституционно. Инициатор господин Бородянский будет заслуживать персональных санкций со стороны ЕС.

Источник: Volodymyr Manko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора