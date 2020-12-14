ГОРДОН
 
 
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк

Советник руководителя Офиса президента по антикризисным коммуникациям 


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Информационные спецоперации РФ происходят не реже, чем стрельба на фронте. Но об онлайн-медиа наше законодательство почти ничего не говорит

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Давайте говорить откровенно. К сожалению, сегодня у нас вообще нет современного законодательства о медиа, которое отвечало бы нынешнему уровню развития отрасли и нынешним – абсолютно новым – вызовам. Так как количество и объем информационных каналов существенно вырос и сейчас любой может стать ньюсмейкером, существенно изменились требования к верификации новостей, к фактчекингу, к репутации, наконец, средства массовой информации.

У нас, кстати, есть весьма детальное законодательство, которое регулирует деятельность телевидения и классических газет, а об онлайн-медиа и новых формах распространения аудиовизуального контента закон почти ничего не говорит. Хотя именно последние все активнее становятся доминантными в сфере первичного распространения именно информации...

Несомненно, еще какое-то время мы могли бы позволить себе игнорировать столь очевидный перекос, если бы мы не попадали в особый информационный режим из-за российской агрессии, которая, напомню, имеет гибридный характер, а информационные спецоперации РФ происходят не реже, чем стрельба на фронте. Добавлю к этому также нежелание наших проверять чужую информацию, склонность к оперативному хайпу, массовое производство примитивных фейков (наказания все равно ведь нет), спекуляции на болезненных темах в пользу той или иной политической группы, чрезмерную увлеченность так называемой "медийной джинсой". И? Как остановить сегодня девятый вал непроверенной, а часто осознанно лживой информации?

Главная задача закона о медиа – на мой взгляд, дать правовые инструменты государству, самим медиа и журналистам, чтобы спокойно работать в условиях значительного изменения информационной среды. Безусловно, никто не собирается ограничивать свободу слова. Это нонсенс. И это просто невозможно в условиях открытого общества и в условиях доминирования интернета. Основа любого высококонкурентного государства – внутренняя свобода слова, когда есть реальные инструменты и возможности для обсуждения ключевых проблем, в противном случае только стагнация и загнивание.

Фактически же сегодня речь идет о кодификации существующих разрозненных норм, добавлении новых, которые бы соответствовали современному уровню развития медиасреды. Отдельный вопрос – это как ограничить огромные возможности для распространения фейков и незаконного контента. У нас целые информкампании строятся на абсолютно выдуманной информации, которая подается как реальная. И ведь общество не может уже различать фейк, вымысел от фактов. Что с этим делать?

С другой стороны, некоторые наши медиа явно живут в параллельной повестке с российскими пропагандистскими клише по Украине. И считают, что это здорово – "повторять" здесь российское. А с этим что делать будем? Если обобщить, то, к огромному сожалению, сейчас у нас почти нет инструментов и четко выписанных полномочий государства по реагированию на распространение незаконного контента. Закон может и должен дать ответы на подобные вопросы. И только...

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Россия, СМИ, телевидение, интернет, Украина, пропаганда, свобода слова, законодательство, журналисты, газета, Михаил Подоляк
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