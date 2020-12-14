"Остановите попытки ограничить свободу слова". Ведущие украинские журналисты призвали снять законопроект о медиа с рассмотрения Рады

Известные украинские журналисты и медиаэксперты направили президенту Владимиру Зеленскому, главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и народным депутатам обращение с требованием снять с рассмотрения парламента законопроект "О медиа".
По мнению подписантов, указанный документ существенно ограничивает права журналистов и свободу слова, а также противоречит национальному законодательству и международным обязательствам Украины.
Издание "ГОРДОН" приводит текст обращения полностью.
***
"Законопроект "О медиа" (№2693д), который ограничивает свободу слова в стране, нужно снять с рассмотрения Верховной Рады.
В мае этого года Верховная Рада Украины отправила законопроект "О медиа" на доработку в комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, но доработанный вариант поддержали лишь семь из 17 народных депутатов – членов комитета, все они представители фракции "Слуги народа". Депутаты из других фракций законопроект не поддержали.
Авторы законопроекта проигнорировали обращение журналистов ведущих сайтов и блогеров, имеющих поддержку миллионов граждан, местных печатных изданий и всеукраинских телекомпаний, журналистских и медийных организаций и профсоюзов.
В доработанном варианте не учтены замечания ОБСЕ, Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, экспертов Совета Европы, в частности:
Еще раз подчеркиваем, что изменения, в которых действительно нуждается медиазаконодательство, – это упрощение регистрационных процедур, увеличение возможностей для саморегуляции, увеличение возможностей для журналистов качественно, без внешнего вмешательства (особенно – со стороны государства) выполнять свою работу.
Недопустимы попытки ограничить свободу слова также и через законопроект "О Службе безопасности Украины", который предусматривает право СБУ без решения суда ограничивать доступ граждан к информационным ресурсам, аннулировать лицензии телеканалов, вмешиваться в работу почтовых операторов и провайдеров, устанавливать средства негласного получения информации с каналов связи. Это противоречит как национальному законодательству, так и международным обязательствам Украины.
Обращаемся ко всем депутатским фракциям и группам, к каждому народному депутату Украины: остановите попытки ограничить свободу слова и права журналистов. Полную политическую ответственность за ограничение фундаментального права человека на свободу выражения и информации несет фракция партии "Слуга народа", депутаты которой, к сожалению, и являются авторами авторитарных законопроектов в сфере медиа.
Обращаемся к президенту Украины: не поддерживайте инициативу чиновников ограничить свободу слова и права журналистов. Только свободные люди могут строить свободную страну!"
***
Обращение направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, главам парламентских фракций и групп, а также народным депутатам Украины.
Документ на момент выхода новости подписали (в алфавитном порядке):
Авторы отмечают, что обращение – открытое, другие представители медиаотрасли могут присоединиться и подписать документ.
Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.
Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.
Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".
1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект.
3 июля представительство ЕС в Украине призвало продолжить консультации по законопроекту "О медиа".
26 ноября в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что рано или поздно законопроект "О медиа" будет принят.