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"Остановите попытки ограничить свободу слова". Ведущие украинские журналисты призвали снять законопроект о медиа с рассмотрения Рады

Фракция "Слуги народа" будет нести ответственность за принятие авторитарного законодательства в сфере медиа, считают телеведущий Савик Шустер, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, шеф-редактор "Обозревателя" Орест Сохар, главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина, главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман, главный редактор газеты и интернет-издания "Факты" Александр Швец, телеведущая Наташа Влащенко, а также другие журналисты, блогеры и медиаэксперты, подписавшие обращение с требованием снять законопроект "О медиа" с рассмотрения Верховной Рады.

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Принятие законопроекта "О медиа" приведет к ограничению свободы слова
Принятие законопроекта "О медиа" приведет к ограничению свободы слова
Фото: depositphotos.com

Известные украинские журналисты и медиаэксперты направили президенту Владимиру Зеленскому, главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и народным депутатам обращение с требованием снять с рассмотрения парламента законопроект "О медиа".

По мнению подписантов, указанный документ существенно ограничивает права журналистов и свободу слова, а также противоречит национальному законодательству и международным обязательствам Украины.

Издание "ГОРДОН" приводит текст обращения полностью.

***

"Законопроект "О медиа" (№2693д), который ограничивает свободу слова в стране, нужно снять с рассмотрения Верховной Рады.

В мае этого года Верховная Рада Украины отправила законопроект "О медиа" на доработку в комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, но доработанный вариант поддержали лишь семь из 17 народных депутатов – членов комитета, все они представители фракции "Слуги народа". Депутаты из других фракций законопроект не поддержали.

Авторы законопроекта проигнорировали обращение журналистов ведущих сайтов и блогеров, имеющих поддержку миллионов граждан, местных печатных изданий и всеукраинских телекомпаний, журналистских и медийных организаций и профсоюзов.

В доработанном варианте не учтены замечания ОБСЕ, Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, экспертов Совета Европы, в частности:

  • не учтено решение Совета Министров ОБСЕ 3/2018: "Полноценно вести свои законы, политику и практику в отношении свободы СМИ по соблюдению своих международных обязательств и пересмотр и, при необходимости, отмену или изменение их (законов, политики и практики), чтобы они не ограничивали возможности журналистов выполнять свою работу самостоятельно и без лишних усилий и препятствий". Законопроект №2693-д напротив ограничивает права журналистов-фрилансеров, поскольку признает профессиональные права на информацию и аккредитацию только тех журналистов, в удостоверении которых указано зарегистрированное медиа, даже если удостоверение журналиста выдано профессиональным или творческим союзом журналистов. Также законопроект предусматривает блокировку или отмену регистрации всего медиа, а не только незаконного контента, что является непропорциональной санкцией;
     
  • не учтены замечания экспертов Совета Европы с требованием "либерализовать регулирование онлайн-медиа и печатной прессы, а также предоставить дополнительные гарантии от возможных злоупотреблений при применении санкций (в частности, таких как блокировка онлайн-медиа)". Эксперты отмечали, что страны – члены ЕС не регулируют контент онлайн-медиа, ни в одном регулятивном документе ЕС не упоминаются онлайн-СМИ. Консультант Совета Европы рекомендовал Украине отложить введение регулирования интернет-СМИ и подождать, пока Евросоюз разработает и протестирует решения в этой сфере. Пока еще нет решений Евросоюза и практики применения директив ЕС, которые якобы пытаются выполнить авторы законопроекта;
     
  • комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом в своем решении указал, что Директива ЕС об аудиовизуальных медиауслугах "не регулирует вопросы деятельности печатных и онлайн-медиа", а также что "государства-участники должны обеспечить четкое определение в законодательстве компетенции и полномочий национальных регулирующих органов, а также способы их подотчетности. В то же время в ст. 90 законопроекта приводится перечень полномочий Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который не является исчерпывающим";
     
  • замечания Главного научно-экспертного управления Верховной Рады касаются несоответствия законопроекту ст. 85 и 92 Конституции Украины. Согласно заключению ГНЭУ, в первую очередь должны быть изменены структура и содержание законопроекта.

Еще раз подчеркиваем, что изменения, в которых действительно нуждается медиазаконодательство, – это упрощение регистрационных процедур, увеличение возможностей для саморегуляции, увеличение возможностей для журналистов качественно, без внешнего вмешательства (особенно – со стороны государства) выполнять свою работу.

Недопустимы попытки ограничить свободу слова также и через законопроект "О Службе безопасности Украины", который предусматривает право СБУ без решения суда ограничивать доступ граждан к информационным ресурсам, аннулировать лицензии телеканалов, вмешиваться в работу почтовых операторов и провайдеров, устанавливать средства негласного получения информации с каналов связи. Это противоречит как национальному законодательству, так и международным обязательствам Украины.

Обращаемся ко всем депутатским фракциям и группам, к каждому народному депутату Украины: остановите попытки ограничить свободу слова и права журналистов. Полную политическую ответственность за ограничение фундаментального права человека на свободу выражения и информации несет фракция партии "Слуга народа", депутаты которой, к сожалению, и являются авторами авторитарных законопроектов в сфере медиа.

Обращаемся к президенту Украины: не поддерживайте инициативу чиновников ограничить свободу слова и права журналистов. Только свободные люди могут строить свободную страну!"

***

Обращение направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, главам парламентских фракций и групп, а также народным депутатам Украины.

Документ на момент выхода новости подписали (в алфавитном порядке): 

  • главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман,
  • главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов,
  • телеведущая Наташа Влащенко,
  • телеведущий, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон,
  • продюсер ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Павел Елизаров,
  • директор информагентства "Українські новини" Денис Иванеско,
  • глава правления "Национальной ассоциации украинских медиа" Татьяна Котюжинская,
  • шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина,
  • журналист Сергей Лямец,
  • блогер, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко,
  • шеф-редактор издания "Обозреватель" Орест Сохар,
  • глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко,
  • главный редактор газеты и интернет-издания "Факты" Александр Швец,
  • глава Независимого медиапрофсоюза Украины Сергей Штурхецкий,
  • телеведущий Савик Шустер.

Авторы отмечают, что обращение – открытое, другие представители медиаотрасли могут присоединиться и подписать документ.

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект "О медиа".

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект.

3 июля представительство ЕС в Украине призвало продолжить консультации по законопроекту "О медиа".

26 ноября в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что рано или поздно законопроект "О медиа" будет принят.

Теги: Верховная Рада, СМИ, Дмитрий Гордон, Украина, Савик Шустер, ОБСЕ, Денис Иванеско, Юрий Бутусов, Алеся Бацман, Соня Кошкина, Юрий Романенко, Александр Швец, Павел Елизаров, Наташа Влащенко, Сергей Томиленко, Кирилл Тимошенко, Сергей Лямец, Татьяна Котюжинская, Свобода слова Савика Шустера
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