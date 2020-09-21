"Слугам народа" нельзя равнодушно стоять в стороне, когда со всех сторон на них льется pr-дерьмо. Агрессивное и хорошо оплаченное

Не пора ли открывать… рты?

Строго для "своих". Полагаю, что сейчас самое время объяснить многим членам правящей команды (включая, депутатов/кандидатов), почему нельзя сидеть в кустах и дурацки похихикивать. Почему нельзя равнодушно стоять в стороне, когда со всех сторон льется, простите, pr-дерьмо. Именно добротное такое, агрессивное, разнообразное, хорошо оплаченное pr-дерьмо. С немалыми добавками чистокровных фейков и трехэтажных личных оскорблений. Почему не время прятаться за чужими спинами...

Потому что оппонентов слишком много. Они при деньгах. Они быстро наглеют. Они хотят вернуть свои "куски серой экономики" обратно. Они не хотят, чтобы разрушалась привычная им воровская среда. Именно поэтому много денег, информационной грязи и тех самых фейков. Поэтому эффектно работает здесь сейчас ключевое русское пропагандистское правило "используй самую большую чушь, самую идиотскую ложь, но многократно ее повторяй в разных источниках. Через полезных и бесполезных идиотов". Кстати, последних у нас сказочно много. Просто штаны на себе рвут, чтобы оказаться в первых рядах лживых рупоров. И в какой-то момент чушь станут обсуждать всерьез. Как факт... И вторая русская propaganda-фишка, которая блестяще здесь прижилась с подачи незабвенных компроматологов "гнезда Петрова": прямые личные оскорбления. Максимально гнилые. Гопнические. Быковатые...

...И? Все так же молчим? Пока во все это оппоненты инвестируют большие временные и денежные ресурсы. По словам читайте: инвестируют большие ресурсы. Чтобы сожрать нас с потрохами. Сожрать ложью и оскорблениями. А что же наши? Все эти смельчаки и знатоки жизни? Мастера игривых селфи? Что "Слуга народа"? Что все те, которые зашли на одном – президентском – имени и тут же уютно расселись везде? Ага, молчим по-прежнему. Идеально прячемся. Не наше ведь дело. Никаких эфиров и никаких информационных драк. Правда? Мы тут тихонько отсидимся, пока пацаны почти в одиночку рубятся...

Супер тактика. Мудрая. Безобидная. А главное, никаких личных проблем. Никто не будет кусать в ответ. И дерьмо на тебя выливать килограммами не будут. На серых и трусливых ведь не льют, правда? А мы – пока тут кто-то воюет – мы тихонько "списки кандидатов" сформируем по всей стране. Вот за них мы повоюем. И насуем туда таких же серых тихушников с три короба...

Так вот, мои дорогие. Горькая и даже убийственная истина для вас. Все ведь по-прежнему (как и вчера) держится только на имени, репутации, бренде одного человека. Президента. И чем больше в него летит, там слабее ваши личные позиции. В прямом, переносном и анекдотическом смыслах. Нет никаких ваших репутаций. И нет никакого влияния, особенно в медиа. Все это надо было нарабатывать. Активно работая с медиа. Брать ответственности и отвечать на непростые вопросы. Впрочем, среди вас есть особенные уникумы. Которые не просто отмалчиваются, но которые кусают со спины. Своих же. Поэтому начинайте уже открывать свои рты и активно защищать себя же...

Источник: Михаил Подоляк / Facebook