В Киеве еще в 1990-е понимали – как только РФ окрепнет, будут проблемы. Поэтому Украину интересовало формальное военное союзничество с США

Минутка размышлений ретроспективных.

Если анализировать отношения Украина – США в сфере безопасности в 1990-е, то прежде всего единственное, что интересовало Киев, – это формальное военное союзничество с США. В Киеве сидели не настолько глупые люди, которые понимали, что как только РФ стабилизируется и окрепнет, то будут проблемы.

Поэтому ставился с нашей стороны соответствующий вопрос о формальном союзе. И в обмен на ядерное оружие. И в рамках работы над хартией Украина – НАТО. Но нам всегда вежливо отказывали.

Были и более приземленные попытки усилить сотрудничество с США в сфере безопасности с точки зрения российской угрозы. Так, Sea Breeze 1997-го Украина предлагала проводить по сценарию противодействия внутренними беспорядкам, которые были инспирированы извне. О Крыме 1992–1994 никто не забыл. Но Украине США тогда тоже сказали "нет".

Пытался Киев отстаивать и ракеты SCUD, чтобы гарантировать кое-какое неядерное сдерживание. Но США четко дали понять – или SCUD или Режим контроля ракетных технологий, без которого нет никакого доступа к рынку запуска спутников. И здесь мы тоже уступили.

Этот пост, прежде всего, о том, что еще до первого формального закрепления курса на НАТО в 2002 году идея союза с США жила в кабинетах в Киеве. Угрозу со стороны РФ понимали.

И этот пост не о том, что надо хейтить США. Американцы просто последовательно умеют удовлетворять свои интересы, четко их понимая. Нам нужно учиться такому. И ссориться с США – точно не лучший вариант сейчас, чем то, что когда-то получилось больше по их, чем по-нашему. США сейчас – наш главный партнер по противодействию РФ. И таким и останутся еще долго.

А вообще, конечно, стратегическое партнерство стратегическим партнерством, а интересы свои надо четко определять и отстаивать. И без особых иллюзий.

Источник: Mykola Bielieskov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора