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Ольга Решетилова
Ольга Решетилова

Журналист и волонтер.


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Чтобы было за кого голосовать, обществу надо беспощадно впахивать весь период между выборами. Как минимум – развивать критическое мышление

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Меня пугают люди, которые любую политическую дискуссию сводят к вопросу "Ну так а за кого голосовать?".

То есть мы 29 лет колбасимся и развиваем демократию, чтобы вы так и не поняли, что выборы (тем более выборы президента) – это лишь один небольшой элемент политического процесса?

Чтобы было за кого голосовать на выборах, надо всем обществом беспощадно впахивать весь период между выборами. Как минимум – заниматься самообразованием и развивать критическое мышление. Поддерживать малый и средний бизнес, социальные инициативы, формировать горизонтальные связи, интересоваться, что происходит на вашей улице и кто виноват, что в вашем подъезде не горят лампочки.

Нужно иногда выключать олигархические каналы и давать своему мозгу отдохнуть от бесконечного промывания. Взять на себя какую-то небольшую часть ответственности за жизнь общества – не знаю, скамейку отремонтировать или мусор убрать. Ну и налоги заплатить честно, что для многих уже гражданский подвиг.

Нужно создавать институт политической ответственности, который бы сносил каждого зашкваренного политика. Скажите: это не унижение вашего достоинства, что у нас в парламенте сидят Кива, Дубинский, Бужанский, Юзик? Думаете, это какие-то конкретные выборы их привели в ВР? Нет, их привела в политику постоянная толерантность к дерьму.

Построение государства – это очень сложный процесс. Кроме известных вам политиков, в нем есть еще много актеров: общественный сектор, малый бизнес, крупная промышленность, аграрии, бюрократы, силовой блок... Взаимодействие всех этих сфер и образует государство. Ежедневно и ежеминутно. И вопросом "за кого голосовать?" вы пытаетесь упростить этот процесс, тем самым идя на поводу у политиков (читай – олигархов), которым только и нужно, чтобы вы думали, что государство – это они.

На самом деле государство – это мы. Такие, как есть. И чтобы стало лучшим государство, нужно становиться лучше самим. Спросите себя честно: "А за себя бы я проголосовал?"

Не думала, что на 29-м году независимости придется писать такие банальные вещи. Но, может, кому-то поможет.

Источник: Ольга Решетилова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, выборы, демократия, политика, Ольга Решетилова
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