ГОРДОН
 
 
Ольга Решетилова
Ольга Решетилова

Журналист и волонтер.


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К армянам, азербайджанцам и к нам война пришла из Кремля. И пока мы окончательно не вырвемся из тюрьмы народов, покоя не будет никому

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Заметила, что оценки людей, которые бывали в Армении или Азербайджане, не столь категоричны и однолинейны, как тех, кто никогда там не был. Эти люди не занимают чью-то одну сторону и пишут в основном о сложности ситуации.

И мне сложно занять однозначную позицию в войне двух диктатур, которые цинично используют два несчастных обездоленных народа.

Но что я знаю точно, так это то, что мы должны внимательно следить, изучать, читать качественных экспертов, записывать и делать выводы для себя на будущее.

И еще. Я об этом писала, когда в 2016 году там было очередное обострение. Тогда мне позвонили сначала из армянской диаспоры по поводу контактов по тепловизорам и оптике, а затем – из азербайджанской. И те и те были щедрыми спонсорами украинской армии. Контактами поделилась с обоими.

За время войны в рядах ВСУ и добровольцев я встречала и тех и других. И азербайджанцы, и армяне погибли за Украину. И прямо сейчас воюют за Украину.

А в Волновахе есть рядом два кафе. Одно принадлежит азербайджанцу, второе – армянину. Они оба в 90-х бежали в Украину от войны. Но война их настигла в 2014-м.

Морали, видимо, не будет. Просто напоминание, что и к ним, и к нам война пришла из Кремля. И пока мы все окончательно не вырвемся из тюрьмы народов, покоя не будет никому.

Источник: Ольга Решетилова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Кремль, Армения, Азербайджан, ВСУ, Ольга Решетилова, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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