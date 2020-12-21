Данные украинского Минздрава о заболевших COVID-19 – это генератор случайных чисел. И принимать на их основании решения – сущая глупость

В ленте стоит вой по поводу необходимости закрыться на карантин, последовав мировому примеру.

Отдельной строкой идет порицание недостойной статистики украинского Минздрава, показывающей жалкие 6000 случаев COVID-19 за последние сутки.

Сложно спорить с тем, что данные Минздрава – генератор случайных чисел. Только когда Степанов заклинал "ураганными антирекордами", статистика была точно такой же ересью, как и сейчас. Нет у нас статистики. Никакой. Совсем. Принимать какие-либо решения на основании случайных чисел – сущая глупость.

Смысл локдаунов – дождаться прививки. Текущий мировой пример укладывается в эту логику, в цивилизованных странах недолго до массовой вакцинации. В случае Украины – уже и Bloomberg написал, что вакцины будет закуплено на 2 млн человек плюс на 4 млн даст мировое сообщество бесплатно. Итого 6 млн. А надо 26 млн вакцинировать. Ожидайте, ваш звонок очень важен для нас.

Представитель ВОЗ Ханс Клюге в интервью "РБК-Украина" на прошлой неделе сказал вполне здравую вещь: ключевой вопрос в борьбе с пандемией – это следование людьми рекомендациям, ношение масок и прочая личная гигиена. И, само собой, вакцинация.

Остальное, мне кажется, развлечения для богатых людей. Могут себе позволить. Украина – нет.

Источник: Serhii Shcherbyna / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора