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В Казахстане начали производство российской вакцины от коронавируса

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин объявил, что в феврале 2021 года жителей страны начнут вакцинировать от COVID-19 российской вакциной "Спутник V".

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Российскую вакцину зарегистрировали в августе
Российскую вакцину зарегистрировали в августе
Фото: primeminister.kz

В Казахстане начали выпускать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом 21 декабря проинформировал сайт премьер-министра страны Аскара Мамина.

"Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины "Спутник V" в рамках реализации договоренностей между Президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным", – говорится в сообщении.

Глава правительства Казахстана рассказал, что в феврале 2021 года в стране начнется массовая вакцинация российским препаратом.

"В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями", – объяснил Мамин.

Вакцину "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, что одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Теги: Россия, Казахстан, вакцинация, премьер-министр, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Аскар Мамин, прививки
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