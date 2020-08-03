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Сергей Щербина
Сергей Щербина

Украинский журналист, главный редактор "РБК-Украина".


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Согласно новым правилам Минздрава, Беларусь и Швеция считаются в Украине "зеленой" зоной. А зачем тогда карантины и цветные зоны?

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Все же это феноменально.

Согласно новым правилам Минздрава, Беларусь и Швеция считаются в Украине "зеленой" зоной. Извиняюсь, а зачем в таком случае карантины, цветные зоны, Луцк и Тернополь? Я же так понимаю, опыт этих стран признан успешным?

Европа по западной границе признана "красной". Хотя, например, в Польше 14 активных случаев на 100 тыс., в Словакии – пять, в Венгрии – два. В Украине – 33, но все пребывающие оттуда должны или сдавать тест за минимум 1500 грн, или сидеть 14 дней.

PS. Методика и логика действий в этой бескомпромиссной и беспощадной борьбе вызывает все больше нехороших подозрений.

Например, объяснение, почему Киев считается "зеленой" зоной. Если пропустили на выходных, то рассказываю. Согласно методике Кабмина, столица должна была быть "оранжевой" зоной с соответствующими ограничениями.

Но нет. Потому что решили не учитывать в общую статистику... вспышки в общагах и других учреждениях. Это, мол, отдельные очаги и в оценку эпидемиологической ситуации это не входит. Кто не верит – ссылка на официальное объяснение.

Для усиления сигнала я бы еще посчитал подтвержденные случаи у проживающих в общагах в статистику регионов происхождения. Чего мелочиться?

Источник: Serhii Shcherbyna / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Киев, Украина, Беларусь, Тернополь, Швеция, Луцк, эпидемия, карантин, Сергей Щербина, ограничения, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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