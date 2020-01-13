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Сергей Томиленко
Сергей Томиленко

Глава Национального союза журналистов Украины.


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Менять медийное законодательство нужно осторожно – без спешки, "турбо режима" и политизации

Свобода слова в Украине и права журналистов не должны стать жертвами политического противостояния в Верховной Раде.

На заседании парламентского комитета сегодня прошло первое депутатское публичное обсуждение проекта закона о СМИ, зарегистрированного перед Новым годом. "Слуги народа" утверждают, что этот закон станет большим медийным кодексом – унификацией действующих норм и реагированием на современные вызовы времени новых медиа. Одни оппозиционеры хотят усиления борьбы с "агрессором", а другие оппозиционеры – выступают против "узурпации" и "цензуры"...

Позиция Национального союза журналистов Украины: народные депутаты должны менять медийное законодательство осторожно – без спешки, "турбо режима" и политизации.

Закон о медиа стоит оставить законом, регулирующим аудио-визуальные СМИ (как и планировалось еще несколько лет назад, когда в ВР начинали наработки большинства законодательных инициатив). А Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания – должен оставаться Нацсоветом по вопросам ТВ и радио. А не становиться мегарегулятором, которому мгновенно будут подчиняться все газеты, агентства и интернет-медиа.

Источник: Sergiy Tomilenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: СМИ, телевидение, Нацсовет, радио, законодательство, журналисты, Сергей Томиленко
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