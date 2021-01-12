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Сергей Таран
Сергей Таран

Украинский политолог, директор Международного института демократий.


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Соцсети будут делиться не по границам государств, а по геополитическому выбору. Войны будущего будут между аудиториями Facebook и "Одноклассников"

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Блокировка Twitter Трампа – поворотный момент развития мирового информационного пространства. Социальные сети стали фактором геополитики, и теперь их станет больше, и они станут более конкурентными.

Все конспирологические "теории" о масонах, рептилоидах или "соросятах" не могли представить, что частная американская социальная сеть будет блокировать аккаунт президента собственной страны, которая до сих пор является ключевым лидером мировой политики.

Ирония в том, что именно Twitter Трампа еще до избрания президентом США стал фактором политики, а после избрания – без преувеличений стал фактором мировой политики. Его твиты цитировали все мировые агентства. И даже то, что самый популярный профиль Twitter мощно капитализировал и саму социальную сеть, не помешало ее владельцам без сантиментов его заблокировать.

Это история о том, как на самом деле изменился мир и кто в нем действительно влиятельный.

Осознание значимости социальных сетей будет поощрять новые инвестиции. Социальных сетей станет больше. Рискну предположить, что новых пользователей будут поощрять:

– усилением их прав и свобод, возможностью легко коммуницировать с их админами – поскольку безотносительно к кейсу Трампа история с банами без объяснений и невозможности апелляций стала общей проблемой нынешних топ-сетей;

– монетизацией, поскольку сети – это еще и мощный бизнес. Мониторинг предпочтений пользователей открывать все больше возможностей для таргетированной рекламы, и владельцы социальных сетей, чтобы поощрить новых участников, вынуждены будут хотя бы частично делиться с ними доходами;

– новыми техническими возможностями из-за появления массового доступа к 5G. Социальная сеть в формате видеовидения уже не является фантастикой.

И самое главное – государственные институты не будут стоять в стороне. Но разделение социальных сетей будет происходить не столько по линиям государственных границ, сколько по цивилизационным маркерам, когда принадлежность к сети будет сигнализировать о геополитическом выборе. Войны будущего будут вестись между аудиториями FB, "Одноклассников" и Weibo.

"Матрица" уже стала реальностью. Наши виртуальные образы уже становятся частью виртуальных стран, где каждый пользователь – это штык, который умеет стрелять постами и участвовать в массовых информационных сражениях.

Социальные сети теперь стали не только о коммуникации – они прежде всего о национальной безопасности, о ценности и о выборе образа собственного будущего.

Источник: Sergiy Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: социальные сети, Twitter, Дональд Трамп, соцсети, безопасность, Сергей Таран
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