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Татьяна Проторченко
Татьяна Проторченко

Заместитель главы партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".


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Услышанное сегодня от Зеленского – это дубль два Порошенко 2018 года. Я точно живу в другой стране, чем та, о которой говорил президент

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Сегодня хочется коротко про обращение президента. Когда я начала слушать речь президента в Верховной Раде сегодня, я себя поймала на мысли: "Ничего себе! Вот это мы зажили!" А потом я начала думать, что что-то не так. Послушайте, в какой-то другой стране мы живем! По крайней мере, я точно живу в другой стране, чем та, о которой сегодня говорил президент.

Не знаю, кто пишет ему те отчеты, кто показывает такие экономические показатели, и тот рост, и те огромные достижения, но по факту у нас совсем иные достижения – у нас медицина в пропасти, у нас пенсии в пропасти! У нас индексация пенсий состоялась… Расскажите это моему отцу – 2 тыс. пенсии за 44 года трудового стажа! Какая там индексация состоялась и как его осчастливили?!

Расскажите, пожалуйста, тем людям, которые находятся на лечении онкозаболеваний – какое там произошло улучшение медицины?! Расскажите всем, и мне, и вам в том числе, улучшение в коммунальных платежах – как сейчас будем платить за отопление? Как мы сейчас "будем радоваться"! Расскажите тем мелким и средним предпринимателям, которые вынуждены были закрыть свой бизнес из-за неспособного правительства.

Расскажите тем украинским компаниям, которые могли бы класть асфальт, а на самом деле его кладут нам турецкие компании и деньги уходят за границу. Расскажите шахтерам, которые не вылазили месяц из-под земли для того, чтобы им их зарплату выплатили. Расскажите тем учителям, которые уже "получили по $4 тыс. зарплату", как им учить детей в условиях повышенной опасности коронакризиса?! Расскажите тем детям, которые сегодня остаются малограмотными! Потому что, когда я еду по стране, далеко не во всех населенных пунктах есть интернет, более того, далеко не везде телефон ловит! И соответственно, какое дистанционное обучение?! Те дети скоро будут на палочках считать с такой системой образования! Где производство?! Где у нас экономика?! Где промышленность?! Мы находимся где?!

Зато мы похвалились, что продали украинскую землю. Какое это "счастье" произошло – у нас раньше ее разворовывали, а сегодня узаконили у нас рынок земли так называемый! Я не вижу уголовных дел по разворовыванию украинской земли. И не вижу реальных приговоров суда, чтобы эти люди, которые крали эту землю, сидели в тюрьме, а земля была возвращена назад государству.

Вот это хотелось услышать. А услышали по факту, знаете, дубль два Порошенко 2018 года. Вот приблизительно то же самое. Знаете, показалось, может, это я живу в какой-то другой стране? А может, это они живут в какой-то другой стране?! Не знаю. Решать вам. Думать головой нужно всегда!

Источник: Тетяна Проторченко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Петр Порошенко, Украина, медицина, образование, экономика, промышленность, бизнес, Владимир Зеленский, предприниматели, пенсия, Татьяна Проторченко, рынок земли, обращение
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