Отказ от наблюдательных советов госкомпаний – нецелесообразен. Кабмин далеко, а набсовет рядом и может жить "судьбой компании"

К вопросу о наблюдательных советах (тезисы).

1. Дискуссия в обществе о набсоветах примитивизируется до уровня заработных плат. Запрос на социальную справедливость на фоне текущего экономического кризиса абсолютно логично выхватывает именно то, что лежит на поверхности. Здесь четко есть две экстремально противоположные позиции – либо установить компенсацию членам набсоветов на уровне средней по экономике, либо выплачивать компенсацию на том уровне, который есть в наиболее развитых странах, для суперквалифицированного персонала. Для того, чтобы компенсировать "неудобства", которые возникают при нахождении на этой позиции.

Но при кажущейся важности вопрос зарплат является второстепенным. Без сомнения, он нуждается в адаптации к существующим экономическим реалиям, в которых компенсация высшему руководству компании как минимум является производной от того вклада, который каждый конкретный член набсовета делает в повышение ее эффективности. Разумеется, нельзя игнорировать и тот факт, что существует альтернативная стоимость любого трудового ресурса – то, сколько он может зарабатывать в другом месте. Очевидно, что если зарплата, которая предлагается ему в набсовете госкомпании, будет меньше той альтернативы, которую он может для себя найти на рынке, то он просто не примет предложение. Как минимум она должна соответствовать рынку.

"Чесать всех под одну гребенку" неправильно. Поэтому не стоит удивляться и дифференциации в зарплатах членов набсоветов. Но стоит серьезно удивиться тому, что ее уровень иногда оказывается абсолютно одинаковым у нескольких членов набсовета одного и того же предприятия, а отличие определяется наличием другого гражданства. Желание получать больше – совершенно закономерное желание для любого "продавца своего труда", даже если он член набсовета украинской государственной компании. Но четко прописанные рамки и критерии при найме на работу не дадут сделать тех значительных перекосов, которые существуют в оплатах труда сегодняшних наблюдательных советов.

2. Отбор в наблюдательные советы государственных компаний должен быть не только транспарентным и формализованным с точки зрения четких критериев отбора. Но совершенно точно во главе этих критериев не может быть наличие иностранного паспорта. Тем более, если речь идет о возможном конфликте интересов, когда интересы своей собственной страны могут оказаться (при определенном стечении обстоятельств) гораздо более важными, чем интересы страны временного пребывания. Опыт и образование важны, но это уже давно не те параметры, которые присутствуют только у экспатов.

3. Государственные гиганты, находящиеся в руках украинских налогоплательщиков, обязаны обеспечивать абсолютную открытость своих финансовых потоков и принимаемых решений для своих законных акционеров – граждан Украины. Открытость, правда и проактивная коммуникационная политика снимут массу вопросов и подозрений. Вместо "входа в позицию своей жесткой защиты" было бы куда более логично для "защищающихся" заняться разъяснением своей позиции и "переоценкой ценностей".

4. Так уж сложились исторические события внутри Украины, что "вершащий судьбу" госкомпании иностранец или гражданин Украины, но со шлейфом старых – и не всегда хороших – историй вызывает отторжение у многих соотечественников. Это не имеет никакого отношения к нетерпимости, но это близко к чувству "использованности".

5. Можно ли отказаться сейчас от набсоветов, введя прямое управление Кабмина, и полностью их "украинизировать"? Да, можно. Но будет ли это целесообразно сейчас? Нет, не будет. Кабмин далеко, а набсовет рядом. Кабмин перегружен текучкой, а набсовет может жить "судьбой компании". Возможности расширения обязанностей Кабмина ограничены, а набсоветы – да еще и за такие деньги – можно "заставить" показывать "чудеса эффективности". Должна ли реформа корпоративного управления ликвидировать точки напряжения в госкомпаниях? Да, и может, и должна. И усилия должны быть сосредоточены здесь, а не на производном вопросе "сколько платить?". Решив исходные вопросы, сможем и ответить на вопрос о том, какая должна быть справедливая компенсация для членов набсоветов.

Источник: Oleg Ustenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора