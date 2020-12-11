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Виктор Таран
Виктор Таран

Политолог.


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Ровно семь лет назад киевляне спасли Майдан. После той ночи послы "Большой семерки" впервые обратили внимание на митингующих в Киеве

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Холод пробирался к кончикам пальцев. На душе были похабные предчувствия поражения... "Беркут" продолжал методично наступать, оттесняя метр за метром майдановцев от баррикад. Сдержать их можно было только плотной человеческой стеной. Но что могли сделать безоружные люди против полностью экипированных солдат?

Впереди наступающего "Беркута" стояли нардепы, которые, открыв "ксивы", настаивали, что они неприкосновенны и "Беркут" не имеет права совершать насильственные действия против майдановцев. Честно, помогало не сильно. Беркутовцы в закрытых шлемах били нардепов наравне с митингующими.

В ушах непрерывно звучал набат колоколов Михайловского собора. Людей катастрофически не хватало.

По состоянию на 4.00 почти без сил стоял в шеренге, размышляя, что может спасти Майдан. Такими были мои (и еще нескольких тысяч майдановцев) утро и ночь ровно семь лет назад, с 10-го на 11 декабря 2013 года. Тогда "Беркут" впервые попытался разогнать Майдан – не получилось.

Спасли Майдан киевляне, которые начиная с 5.00 наполнили площадь. Это позволило протестующим получить численное преимущество и оттеснить беркутовцев от палаток...

После этого протестующие отбили штурм Киевсовета, заставив "Беркут" окончательно покинуть Майдан.

После той ночи послы "Большой семерки" впервые (!) обратили внимание на митингующих и начали требовать от Яныка, чтобы он не трогал митингующих. Кстати, именно тогда на Майдане впервые появилась Нуланд, которая начала раздавать печенье митингующим.

Что стало триггером в изменении поведения послов? По моему мнению, то, что общество впервые продемонстрировало свою субъектность в противостоянии с властью.

В ту ночь в противостоянии с "Беркутом" на Майдане рождались общее сознание и нация.

Утром мы начали формировать первые боевые сотни самообороны Майдана. Иллюзии протестующих, что милиция с народом и на силовой разгон силовики не пойдут, исчезли.

Никто не знал, что нас ожидает впереди. До победы оставались еще три долгих месяца.

Спасибо всем, кто в ту ночь был на Майдане. И не имеет значения, физически или духовно – тогда мы были едины.

Слава Украине!

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Евромайдан, Украина, протесты, Беркут, милиция, Майдан, самооборона, баррикады, Киевсовет, Революция достоинства, украинец, Виктор Таран, власть, силовики
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