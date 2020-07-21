Политолог.
21 июля 2019 года состоялись досрочные парламентские выборы. Прошел год.
Сегодняшняя социология показывает следующие цифры поддержки:
Вывод. "Слуги народа" потеряли больше всего. Их голоса перешли к ОПЗЖ, "Батьківщині", Шарию и "Силе и чести".
"ЕС" забрал голоса "Свободы" и "Голоса".
Если пройдут досрочные выборы – создать большинство будет сложно.
Увеличилось количество неопределенных. Так что для новых политических сил есть электоральное поле, на котором можно работать.
Ждем на местных выборах новые проекты, которые, в случае успешной кампании, будут претендовать на общенациональный уровень.
И самый главный вывод. Украина электорально продолжает оставаться разорванной и неопределенной.
Источник: Viktor Taran / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора