21 июля 2019 года состоялись досрочные парламентские выборы. Прошел год.

Сегодняшняя социология показывает следующие цифры поддержки:

"Слуга народа" 43% – 27,9%;

ОПЗЖ 13% – 18%;

"Европейская солидарность" 8,1% – 14,7%;

"Батьківщина" 8,18% – 11,4%;

Радикальная партия 4% – 5,2%;

"Сила и честь" 3,8% – 4,3%;

Шарий 2% – 3,4%;

"Стратегия Гройсмана" 2,1% – 3,3%

"Голос" 5,8% – 3,1%

Вывод. "Слуги народа" потеряли больше всего. Их голоса перешли к ОПЗЖ, "Батьківщині", Шарию и "Силе и чести".

"ЕС" забрал голоса "Свободы" и "Голоса".

Если пройдут досрочные выборы – создать большинство будет сложно.

Увеличилось количество неопределенных. Так что для новых политических сил есть электоральное поле, на котором можно работать.

Ждем на местных выборах новые проекты, которые, в случае успешной кампании, будут претендовать на общенациональный уровень.

И самый главный вывод. Украина электорально продолжает оставаться разорванной и неопределенной.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора