ГОРДОН
 
 
Виктор Таран
Виктор Таран

Политолог.


все материалы автора

Украина электорально продолжает оставаться разорванной и неопределенной

21 июля 2019 года состоялись досрочные парламентские выборы. Прошел год.

Сегодняшняя социология показывает следующие цифры поддержки:

  • "Слуга народа" 43% – 27,9%;
  • ОПЗЖ 13% – 18%;
  • "Европейская солидарность" 8,1% – 14,7%;
  • "Батьківщина" 8,18% – 11,4%;
  • Радикальная партия 4% – 5,2%;
  • "Сила и честь" 3,8% – 4,3%;
  • Шарий 2% – 3,4%;
  • "Стратегия Гройсмана" 2,1% – 3,3%
  • "Голос" 5,8% – 3,1%

Вывод. "Слуги народа" потеряли больше всего. Их голоса перешли к ОПЗЖ, "Батьківщині", Шарию и "Силе и чести".

"ЕС" забрал голоса "Свободы" и "Голоса".

Если пройдут досрочные выборы – создать большинство будет сложно.

Увеличилось количество неопределенных. Так что для новых политических сил есть электоральное поле, на котором можно работать.

Ждем на местных выборах новые проекты, которые, в случае успешной кампании, будут претендовать на общенациональный уровень.

И самый главный вывод. Украина электорально продолжает оставаться разорванной и неопределенной.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, выборы, парламент, Виктор Таран, партия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Захват террористом автобуса с заложниками в Луцке. Онлайн-репортаж
Захват террористом автобуса с заложниками в Луцке. Онлайн-репортаж G
Елена ПОСКАННАЯ
Дмитрий НЕЙМЫРОК
"Мошенничество, бандитизм, вымогательство". Что известно о луцком террористе Максиме Кривоше. Главное
"Мошенничество, бандитизм, вымогательство". Что известно о луцком террористе Максиме Кривоше. Главное G
Наталия ДВАЛИ
  Мэр Мариуполя Бойченко: Сегодня завоевать Мариуполь невозможно
  Мэр Мариуполя Бойченко: Сегодня завоевать Мариуполь невозможно G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
Гвоздева поделилась снимками с отдыха в Турции
Гвоздева поделилась снимками с отдыха в Турции
Комаровский рассказал, как выглядит дом его мечты
Комаровский рассказал, как выглядит дом его мечты
Вертолет скорой помощи назвали в честь жены принца Чарльза
Вертолет скорой помощи назвали в честь жены принца Чарльза
Мать Маска показала его младшую сестру
Мать Маска показала его младшую сестру
"Женские сердца покорены. Винник плачет". Актер Цимбалюк выйдет на паркет в "Танцах со звездами"
"Женские сердца покорены. Винник плачет". Актер Цимбалюк выйдет на паркет в "Танцах со звездами"
Маск позировал с двухмесячным сыном X AE A-XII на руках
Маск позировал с двухмесячным сыном X AE A-XII на руках
Тина Кароль выступила в Витебске, стоя на гигантской ладони
Тина Кароль выступила в Витебске, стоя на гигантской ладони
Pornhub предложил малому бизнесу бесплатно рекламироваться на своем сайте
Pornhub предложил малому бизнесу бесплатно рекламироваться на своем сайте
Jerry Heil с лимонами в бюстгальтере пожаловалась на хейтеров, которые раскритиковали ее русскоязычный трек
Jerry Heil с лимонами в бюстгальтере пожаловалась на хейтеров, которые раскритиковали ее русскоязычный трек
Платья с рынка и ночевки у маминой знакомой. Ефросинина рассказала, как переехала жить в Киев из Керчи
Платья с рынка и ночевки у маминой знакомой. Ефросинина рассказала, как переехала жить в Киев из Керчи
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
"До сих пор в шоке". У Михалка родился четвертый сын
"До сих пор в шоке". У Михалка родился четвертый сын
"Мой засранец". Кекелия показала, как выглядел раньше ее супруг
"Мой засранец". Кекелия показала, как выглядел раньше ее супруг
Умер режиссер картины "Батальоны просят огня"
Умер режиссер картины "Батальоны просят огня"
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS