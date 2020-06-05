Мы наблюдаем рост продаж рабочих столов, удобных кресел и ноутбуков. Украинцы научились и планируют и дальше работать из дома

Как вы думаете, какая категория за последний месяц в несколько раз выросла на Rozetka?

Три месяца назад люди скупали крупы и туалетную бумагу, два месяца назад – все для спорта и фитнеса, настольные игры и книги. Месяц назад – летнюю одежду, у всех появилась надежда на скорое окончание карантина. Сегодня мы наблюдаем рост продаж рабочих столов, удобных кресел на колесиках и ноутбуков. Что это означает? Что украинцы научились работать дома, а главное – они планируют и дальше работать из дома.

Те, кто не мыслил свою жизнь без офиса, обустраивают у себя в гостиной кабинет. Те, кто дома держал только стационарный компьютер для игр, покупают ноутбуки, чтобы легко перемещаться по квартире во время рабочего зума. Мы можем сколько угодно раз повторять, что "скоро все будет, как прежде", но продажи на Rozetka лучше любых социсследований. Они никогда не врут. "Как прежде" пока не будет.

Я понимаю, как бизнесам хочется быстрее вывести на работу людей. Но есть объективная реальность. Людям страшно.

Часть команды Rozetka ушла на карантин раньше, чем его объявили обязательным. И по крайней мере до июля мы не планируем возвращать людей в офис. Его посещение уже доступно по предварительной договоренности с руководителями отделов, но это не только необязательно, это исключение из правил. Возвращение к прежнему укладу жизни должно быть постепенным и максимально безболезненным. Нужно принять, что человек, который напуган, не будет работать эффективно. Он будет сконцентрирован на своем страхе.

Также мы думаем над форматом постоянной удаленной работы. Два месяца строгого карантина показали, что если человек хочет работать, он может быть эффективным в любом месте – и в офисе, и дома. А если он работать не хочет, то никакие созданные ему условия не помогут. Конечно, в таком формате очень не хватает силы командного взаимодействия.

Самое сложное сейчас – перестать надеяться, что завтра все откроется, все вернется: и концерты, и поездки на моря, и шумные офисы, и веселые корпоративы. Нужно принять, что коронавирусная история не закончится за пару недель и возвращение ко всему, что мы любим, может занять не месяц, а несколько лет. И что некоторые вещи не вернутся вовсе, они исчезнут, как пережиток прошлого, или трансформируются для новой – не плохой, не хорошей – а просто новой реальности. В которой мы тоже научимся жить.

Источник: Владислав Чечеткин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора