Чем хуже у России будут дела в Беларуси, тем больше у нас будет возможностей продвигать свою повестку по Донбассу и Крыму

Украина отзывает посла в Беларуси. И это правильно. Пора перестать делать вид, что Лукашенко ведет какую-то отдельную от РФ политику.

Теперь, когда этот жук сам себя нажучил, есть реальный шанс поменять власть в Минске на более приемлемую конфигурацию. Бояться победы пророссийского кандидата не стоит, потому что все эти годы Лука был самым что ни на есть пророссийским. Просто вместо иллюзий у нас будет реальное понимание сложности ситуации на северной границе.

Нам почти наверняка не повезет. Россияне почти наверняка смогут навязать Беларуси своего нового ставленника. Но это не отменяет попытки вести ту политику, которая нам выгодна и соответствует нашим интересам.

Нашим интересам соответствует, чтобы Россия как можно глубже увязла в РБ. Чем хуже у нее будут там дела, тем больше возможностей будет у нас продвигать свою повестку по Донбассу и Крыму. А минский процесс теперь получает совершенно иное звучание.

Источник: Юрий Романенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора