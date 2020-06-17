На Банковой прошло шоу "вялые против озабоченных". За теми и другими стоят кукловоды, которые с помощью таких шоу уже 29 лет набивают себе карманы

Сегодня на Банковой прошло вялотекущее шоу "вялые против озабоченных". За теми и за другими стоят кукловоды, которые с помощью таких незатейливых шоу уже 29 лет набивают себе карманы, пока идет грызня по второстепенным вопросам.

Полиция наваляла нескольким озабоченным, чтоб не побили вялых. Вялые поблагодарили полицию, чтобы озабоченные лишний раз подзавелись на Авакова. Ибо смещение Авакова обрушит хрупкий зеленый баланс и тогда Зеленскому придется бежать и прижиматься к ОПЗЖ. Чего и хотят кураторы вялых. В общем-то вся диспозиция.

По факту полиция сделала правильно, что наваляла озабоченным (делали бы это вялые – и им нужно было бы навалять), потому что это и есть функция государства – ограждать одних экзальтированных индейцев от других. Поскольку если дать местным индейцам в руки тесаки и возможность сойтись в клинче, то Руанда вздрогнет.

Источник: Юрий Романенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора