Соцсети забиты фото десятков воров, проходимцев, казнокрадов в вышиванках. И я сказал себе: "Нет, протестую". Свои фото поставлю с понедельника

День вышиванки 2020 года посвящен украинской семье и родословной, а особенно выдающимся украинским семьям, несколько поколений которых внесли значительный вклад в развитие украинской государственности, культуры, науки. Так я прочитал на страницах организаторов в соцсети.

День вышиванки призван сохранять украинские национальные ценности, популяризировать их.

Я чту и уважаю эту красивую национальную украинскую одежду. Знаю ее историю.

Вчера я сделал две фотки себя в красивейших вышиванках и в районе обеда хотел поставить. Но соцсети забиты фото десятков воров, проходимцев, казнокрадов и прочих нехороших людей (на мой взгляд) и я сказал себе: "Нет. Я протестую".

Я поставлю фотки с понедельника.

Позвонил в Superior и сказал снять шесть флагов (разных с флагштоков, их у нас семь), оставить только государственный флаг Украины и прикрепить еще шесть государственных флагов Украины.

Носите вышиванку не только в третий четверг мая. Любите Украину в себе, а не себя в Украине!

С праздником, украинцы!

Источник: Sapronov Yuri / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора